高嘉瑜推實坪制再嗆內政部：尊重建商還是專業？　花敬群怒回6字

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜想要推動實坪制登錄，先前曾與內政部長徐國勇激辯，14日立法院內政委員會質詢時，她槓上內政部次長花敬群，兩人針對實坪制議題展開唇槍舌戰。不過，花敬群認為實坪或是虛坪都不是專有名詞，要求他人揭露的可能性不高，希望高嘉瑜能尊重專業分析。

▲高嘉瑜盼推動實坪制，花敬群則希望她尊重專業。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

高嘉瑜在質詢過程中提到，逃生避難設施明明已經免計容積，卻還是有建商將這些設施列入公設，她之所以主張推動實坪制，就是想減少公設的灌水現象，此外，車位是否也算是公設，同樣需要更明確的規範，假如內政部還無法積極協助推動，希望可以先要求建商在銷售時註明實坪面積，並揭露實坪單價。

高嘉瑜認為，全球只有台灣的公設列入計價，況且有高達八成的民眾都期望實坪制計價，也希望能夠強制建商在銷售廣告、實價登錄網站上揭露實坪單價，讓資訊透明化，這都是必要的，甚至可以說是該做的事，扭曲資訊才是對台灣不好的行為。

▲高嘉瑜也曾槓上內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，花敬群回應，實坪或是虛坪都不是專有名詞，要求他人揭露的可能性不高，而且要求建商在銷售廣告上揭露單價應該稱為資訊揭露，不是實坪制，這點內政部一直都有在做，希望高嘉瑜能聽聽專業的分析，不要再拿「個人認為的路徑」，當成是最佳的路徑，很多事情都需要專業處理、分析，才能避免錯誤引導、增加社會成本。

花敬群還勸高嘉瑜要聽進別人的意見，不要陷入個人的想法中，這樣反而容易把議題導向錯誤的方向。高嘉瑜則強調，實坪制是多數民眾的想法，並非只有她個人這樣想，也希望內政部能多傾聽民意。

最後，高嘉瑜在結束質詢之前，加碼反嗆一句，「是尊重建商還是專業？」花敬群隨即怒回6字，「這樣又扭曲了」，直批高的行為非常不可取。