　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜推實坪制再嗆內政部：尊重建商還是專業？　花敬群怒回6字

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜想要推動實坪制登錄，先前曾與內政部長徐國勇激辯，14日立法院內政委員會質詢時，她槓上內政部次長花敬群，兩人針對實坪制議題展開唇槍舌戰。不過，花敬群認為實坪或是虛坪都不是專有名詞，要求他人揭露的可能性不高，希望高嘉瑜能尊重專業分析。

高嘉瑜談實坪制槓上內政部次長花敬群。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲高嘉瑜盼推動實坪制，花敬群則希望她尊重專業。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

高嘉瑜在質詢過程中提到，逃生避難設施明明已經免計容積，卻還是有建商將這些設施列入公設，她之所以主張推動實坪制，就是想減少公設的灌水現象，此外，車位是否也算是公設，同樣需要更明確的規範，假如內政部還無法積極協助推動，希望可以先要求建商在銷售時註明實坪面積，並揭露實坪單價。

高嘉瑜認為，全球只有台灣的公設列入計價，況且有高達八成的民眾都期望實坪制計價，也希望能夠強制建商在銷售廣告、實價登錄網站上揭露實坪單價，讓資訊透明化，這都是必要的，甚至可以說是該做的事，扭曲資訊才是對台灣不好的行為。

▲▼立法院內政委員會 內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜也曾槓上內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，花敬群回應，實坪或是虛坪都不是專有名詞，要求他人揭露的可能性不高，而且要求建商在銷售廣告上揭露單價應該稱為資訊揭露，不是實坪制，這點內政部一直都有在做，希望高嘉瑜能聽聽專業的分析，不要再拿「個人認為的路徑」，當成是最佳的路徑，很多事情都需要專業處理、分析，才能避免錯誤引導、增加社會成本。

花敬群還勸高嘉瑜要聽進別人的意見，不要陷入個人的想法中，這樣反而容易把議題導向錯誤的方向。高嘉瑜則強調，實坪制是多數民眾的想法，並非只有她個人這樣想，也希望內政部能多傾聽民意。

最後，高嘉瑜在結束質詢之前，加碼反嗆一句，「是尊重建商還是專業？」花敬群隨即怒回6字，「這樣又扭曲了」，直批高的行為非常不可取。

ET快訊
蔡瑞雪還沒分手以綸「曖昧私會韓籍歐巴」超多次！抱緊撒嬌全被拍
外派越南妻要求「結紮」！鴻海男血淚控訴　開庭後全都變了
今晨12.7℃入冬新低溫　「晚間再急凍探底」北北基宜大雨
美選舉人團正式投票　拜登302票確定入主白宮
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高嘉瑜推實坪制再嗆內政部：尊重建商還是專業？　花敬群怒回6字

涉貪獄中絕食14天！　蘇震清「受屏東鄉親感動」恢復進食

韓國瑜爆偷整形！女名嘴揭「2部位動手腳」...馬英九慘中槍

反批柯文哲！　民進黨酸：沒有蓋不好的社宅「只有擺爛的市長」

獨家／內閣不改組　綠營人士：蘇貞昌會做到明年底

羅智強租52輛公車悼新聞自由　朱立倫：蔡政府讓全民成為監控對象

NCC： OTT TV專法非箝制言論　業界：未來可能是數位發展部主管

連勝文轟民進黨「帝制威權」：NCC擬《網管法》只管批評你的人

駐普羅旺斯辦事處開館　吳釗燮：台灣和南法交流不斷深化

蘇貞昌買漫畫打統編！鄭麗文曝「政院套路」批：當人民3歲小孩？

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

SJ改做《認識的SuJu哥哥》希澈都得利XD　始源再揭厲旭吵架「洽信一搜」由來

5歲兒早起背書包喊「我要上課」　媽耐心溝通勸放假：今天星期天

張震嶽狂飆多首經典...老婆上台「罕見合體」　猛灌高粱3秒：我現在可以噴火了！

高嘉瑜推實坪制再嗆內政部：尊重建商還是專業？　花敬群怒回6字

涉貪獄中絕食14天！　蘇震清「受屏東鄉親感動」恢復進食

韓國瑜爆偷整形！女名嘴揭「2部位動手腳」...馬英九慘中槍

反批柯文哲！　民進黨酸：沒有蓋不好的社宅「只有擺爛的市長」

獨家／內閣不改組　綠營人士：蘇貞昌會做到明年底

羅智強租52輛公車悼新聞自由　朱立倫：蔡政府讓全民成為監控對象

NCC： OTT TV專法非箝制言論　業界：未來可能是數位發展部主管

連勝文轟民進黨「帝制威權」：NCC擬《網管法》只管批評你的人

駐普羅旺斯辦事處開館　吳釗燮：台灣和南法交流不斷深化

蘇貞昌買漫畫打統編！鄭麗文曝「政院套路」批：當人民3歲小孩？

全美逾1640萬例30萬死！第一劑疫苗紐約開打　川普發推：恭喜美國

鍋物燒烤一次滿足　微風信義寬巷子推「店中店」跨足複合式燒肉

直播一半被搶！正妹實況主遭起底　KTV唱到一半脫衣露奶

墨江哈尼／準高鐵2021年通車　旅遊業盼「過境遊變住地遊」

北投地主控「女檢察全家」濫訟欺民、欠千萬租　他們背後很有勢力

科技女股神豪賭特斯拉！旗下基金榮登全球最大主動管理型ETF寶座

蔡瑞雪還沒分手以綸「曖昧私會韓籍歐巴」超多次！抱緊撒嬌全被拍

「沒有一定不能吃的食物」減肥必知6大真理，搞懂就成功一半

Apple Watch快更新！「心適能」新功能預測死亡風險　24小時監控

同婚法逼離婚！女同志新婚一年　因「荒謬理由」被迫分開

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

政治熱門新聞

韓國瑜爆偷整形！名嘴揭2部位動手腳

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

獨／內閣不改組　綠：蘇揆做到明年底

絕食14天！蘇震清「受鄉親感動」恢復進食

民進黨：沒有蓋不好的社宅「只有擺爛的市長」

高嘉瑜推實坪制開嗆　花敬群怒回6字

快訊／基於安全！盧秀燕：12/19通車取消

連勝文探視沈智慧　怒批該絕食的是民進黨

蘇貞昌買漫畫打統編　對話全曝光

NCC： OTT TV專法不會箝制言論

寶可夢機台進駐7-11　可對戰卻不屬電玩

朱立倫：蔡政府讓全民成為監控對象

國民黨批NCC《網管法》5大離譜爭議

蘇貞昌買漫畫打統編！鄭麗文曝「政院套路」

更多熱門

相關新聞

花敬群稱別污衊好政策　柯反嗆這句

花敬群稱別污衊好政策　柯反嗆這句

台北市長柯文哲13日針對總統蔡英文喊出明年推動1.5萬戶社宅表示「當然不可能」，使內政部次長花敬群回擊，不樂見縣市首長對好的政策反對。柯文哲14日再度回應，那明年中央社宅要開幾戶？要不要先畫押？

蔣萬安唱《告白氣球》迷暈眾人　網封歌王狠酸高嘉瑜：比煎熬好多了

蔣萬安唱《告白氣球》迷暈眾人　網封歌王狠酸高嘉瑜：比煎熬好多了

高嘉瑜挑戰《煎熬》　網友：把這兩字唱得淋漓盡致

高嘉瑜挑戰《煎熬》　網友：把這兩字唱得淋漓盡致

徐國勇、唐鳳12月中下旬開直播宣傳數位身分證

徐國勇、唐鳳12月中下旬開直播宣傳數位身分證

怎看蔣萬安歌藝？陳時中：型男唱歌應該很好聽

怎看蔣萬安歌藝？陳時中：型男唱歌應該很好聽

關鍵字：

高嘉瑜內政部實坪制花敬群

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

陸版羅志祥！男星爆愛多人運動「砲友多到組後宮」

樓梯遇萌貓！他放慢腳步下秒氣炸

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

王少偉娶她納豆紅包88萬　黃子佼跟風加碼120萬

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

Uber司機酒駕撞死女騎士　賠償金曝光

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

她腿開刀！外送員霸氣喊「不准動」親送5樓

董至成吻上吳怡霈發展第二春

日本超紅心理測驗看你的真實個性

冷空氣來襲！內蒙古爆零下43.6度低溫

更多

最夯影音

更多
「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪
瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面