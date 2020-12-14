中捷通車延期盧秀燕將求償！柯文哲：日本川崎負責　北市代位求償





▲柯文哲出席台北市南港轉運站BOT案簽約記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台中捷運綠線11月16日試營運後，接連發生2支連結器軸心斷裂，目前已全部停駛並進行檢測；台中市長盧秀燕14日表示，基於安全第一的原則，原訂19日的通車日期決定取消。針對台中打算向北捷局求償，柯文哲回應，就算求償也是代位求償。

柯文哲14日出席台北市南港轉運站BOT案簽約記者會，被問到對北市捷運工程局的中捷報告是否滿意？柯文哲提到，技術問題沒有完全說明，他們有要求台北市政府捷運工程局提出委員名單，另外也請台中市政府提出一個檢查委員會，因為現在知道是斷掉，但問題是斷掉原因得說明，而川崎下面的子公司，子公司再包給外面的子公司做，「但對我來講，反正最後是川崎公司負責的，就是川崎公司要處理。」

媒體追問，台中市議員希望他跟林佳龍去報告，柯文哲回應，「我跟林佳龍？沒有啦！那個捷運工程局長會去，那沒問題。」

至於求償，柯文哲回應，就算求償也是代位求償，因為台中捷運這個案子，原本應19日正式通車，但現在有問題，不過到底拖多久還是要看川崎公司的應變，如果時間拖太久，「該求償就求償。」

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