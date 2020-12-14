監委涉洩密器捐案約談紀錄　柯文哲：跟我無關

▲柯文哲出席台北市南港轉運站BOT案簽約記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台灣團結聯盟2019年11月間曾召開記者會，公布監委約詢台北市長柯文哲的錄音、逐字稿等資料，進而引爆監察院洩密案；監察院8日院會決議通過，全案交由檢調進行後續偵辦，監委張武修、高涌誠成首位遭函辦的卸任及現任監委。對此，台北市長柯文哲表示，「跟我無關。」

柯文哲14日出席台北市南港轉運站BOT案簽約記者會，會前被媒體詢問，有關於前監委跟現任監委因影音外流被函送？柯文哲簡短回應，「這個⋯也跟我無關啊！」

而陳智菡則於14日上午提到，監察院應該是獨立機關，有權對公務機關糾正、彈劾，但不應該變成打壓異己、打壓政敵的東廠或政治工具，高涌誠爭議不只一次，還有在曲棍球協會詐領補助款案中，向檢察官陳隆翔說出「不想解決辦法，就是逼我們彈劾你」等爭議言論，結果現在高涌誠續任監委，還是人權委員會副主委，他們強烈要求涉嫌洩密的監委應停職，否則產生壓迫情勢，對被調查者不公平。

陳智菡說，相信柯文哲過去曾多次強調，認為現在機關分立有問題，因為監察院長期變成只拍蒼蠅不打老虎的盲腸機構，是不是應該順應調整？監察院應對公務機關糾正、彈劾，位階較高，但現在有洩密情事，那到底整個台灣機關分佈跟分立是不是應該做相應調整，是應該來探討的。

陳智菡表示，回到事情源頭，影片為何外流？從報導裡面還看到，影片檔竟出現在監委電腦的垃圾桶中，後來被復舊找出來，如果這影片真的是由監委洩密，希望檢察單位或公家單位可以做非常公正的調查，還當事人公道。

最後，陳智菡強調，監察院應該是獨立機關，如果一旦變成打壓政敵或打壓異己的的東廠，是非常、非常不妥的，也希望大家正視問題，因為獨立機關若成為打壓異己的工具，那公務機關受到的壓迫非常明顯。

其他人也看了這些...

►買漫畫打統編？ 蘇貞昌：不知道「有人多事」、多此一舉

►「有沒有統編不是重點」 蘇巧慧護父：蘇貞昌從沒想過報公帳

►蘇貞昌特支費曝光！一年可花近95萬 法定三大用途一次看



更多熱門新聞...

►蘇貞昌買漫畫打統編？ 朱立倫：任何公私不分就是貪污

►「沒被抓包會換發票嗎」 洪孟楷批蘇貞昌打統編上樑不正下樑歪

►蘇貞昌捲「打統編」爭議 游淑慧：吳淑珍買Tiffany也用發票請款



►振興一下我們的美麗