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因洩密案遭函送？　高涌誠「輪不到我」：跟本人一點關係都沒

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▲▼監委高涌誠。（圖／記者袁茵攝）

▲監委高涌誠。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲過去因器官捐贈案，被監委張武修、高涌誠約詢，結果錄音及逐字稿疑外洩，使前監察院長張博雅要求徹查，傳全案將函送檢調偵辦。對此，高涌誠14日召開記者會回應，這個案子與他無關；另針對被批評「東廠」，高涌誠強調，器官移植調查案應不涉政治，也是在前任院長任內發生的，跟現任院長陳菊無關。

高涌誠14日下午在監察院召開記者會，他提出4點說明，針對媒體說被以現任監委身份被移送法辦，但關於第五屆監委就「器官捐贈案」是由張武修主查，他是協助共同調查人，他不會特別接觸調查過程中的資料，本案即是如此，「所以本人調查過程中，從未接觸任何關於約詢柯市長當日會議的音檔。」所以所謂洩密一事，與他一點關係都沒有。

▲▼監委高涌誠。（圖／記者袁茵攝）

高涌誠提到，第二，自己在第六屆紀律委員會的調查時以詳細陳述，他認為調查委員也完全釐清，這事情跟他一點關係都沒有，所以自認角色是證人，確認器官移植事實的人，而不是被調查者，既然不是被調查者，怎麼會有被移送法辦之人？他完全沒接觸影音檔，且能夠接觸的人除了張武修之外，還有其他人，「就算要移送，也大概輪不到我。」

高涌誠指出，關於音檔外洩的紀錄委員會調查報告，以及後續的院會處理，他都依法迴避，並未參加，所以決議內容並不清楚，但是依據法律相關規定判斷，影音檔外洩如果真的被紀律委員會認為構成犯罪，能夠移送的也只有全部涉疑犯罪事實，而不是針對特定人，如果可以針對特定人的話，他和張武修早不就應該被紀錄委員會給懲處彈劾了嗎？

高涌誠說，本案既然已經移送至檢察官偵查，那就由檢察官來釐清事實，自己仍會同證人角色，就他所知的資訊提供參考，「這案子跟我一點關係也沒有！」

有關為什麼要針對柯文哲做影音錄影？高涌誠提到，就他對整個過程的印象，是由張武修提出的，而他基於對方是主委所以表達尊重，且監察院平時就有錄音，沒有規定說不可以錄影，且針對重大案件，其實有影像紀錄更好，所以當時並沒有反對，交由張武修安排。

高涌誠表示，後來音檔如何處理，自己事後去了解，知道有一些人有經手，所以他比較訝異的是，真正碰觸影音檔的人所在多有，「我反而是沒有碰觸的，為什麼移送的是我？」

關於民眾黨回應，監察院不該淪為政黨打壓政敵的工具，政治力不能介入監察院，使其成為整肅異己的政治「東廠」，並要求監察院長陳菊必須負起責任、對外說明為何洩密，以及洩密的意圖。高涌誠強調，器官移植案不涉政治，且這不是發生在陳菊任內的事情，約詢柯文哲是2019年的事情，且當時應該有徵詢柯文哲同意是否能做影音紀錄，自己不認為此事與陳菊有關係，沒有政治性，更不用說什麼東廠。

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