趙斗淳長相公開！官網一度癱瘓　傳截圖就違法…網：性侵有人權？

▲▼趙斗淳出獄時雙手背於身後，在南韓社會中是含有上位者的傲慢意味的姿態，引起民憤。（圖／翻攝自YouTube／서울의 소리 The Voice of Seoul）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓現年68歲的趙斗淳（조두순）2008年性侵未成年少女至大小腸流出、生殖器8成損毀，須倚靠尿袋生活，殘暴行徑震驚社會，卻只在服刑12年後已於今天清晨出獄。據悉，南韓政府網站已上傳趙斗淳的長相、住址等個資，未來5年內所有南韓民眾只要以實名制登錄就能瀏覽，但法律規定禁止截圖、散布，違反者最高可處5年徒刑。

綜合南韓媒體EDAILY、《時事新聞》報導，暴力性侵犯趙斗淳12日6時許出獄後，南韓女性家族部的「性犯罪者通知e」網站已在稍早上傳了趙斗淳的正、側臉與全身之照片，同時也公開了年齡、身高、體重、身分證上的住址、實際居住地等個人資料。消息一出，南韓推特網友表示，通知e網站一度塞爆癱瘓，過了約一小時後才恢復正常運轉。

然而，根據南韓法律規定，為了減少因公開性犯罪者個資而受到的二度傷害，禁止在媒體、網路上散布相關資訊，違反者最高可處5年以下有期徒刑、5000萬韓元（約新台幣130萬元）以下罰款。對此，網友紛紛在相關報導底下留言，「凶狠性侵犯的人權有那麼重要嗎？」、「待在牢裡就沒事」、「該處死刑吧」、「性侵犯人權？（笑）」、「為什麼需要我的實名個資才能瀏覽性侵犯資料？」

▲趙斗淳12日上午6時出獄，返家搭乘的公務專車被現場民眾捶打、扔雞蛋。（圖／翻攝自韓網）

此外，許多網友將公告網站透過推特等社群分享出去，並提醒其他民眾將截圖透過通訊軟體傳給他人也是「違法行為」。據報導，性暴力重犯趙斗淳12年前在教會廁所性侵8歲女童，導致受害者腸子流出、肛門與生殖器8成面積受損，還有高達17項的強姦、殺人前科，就連飼養的5隻寵物犬也遭虐死，如今出獄後回到安山市居處，不僅安山市民恐慌，妻子曾透露有意搬家一事也導致南韓全國人心惶惶。

▼南韓網友表示，無法進入性犯罪者通知e的網站，或顯示為目前流量過大需要排隊等待瀏覽。

아 성범죄자ㅜ알림e 안들어가짐 ㅠㅠ — 커뮤 열었음ᴀʟʟᴇᴋ (@Allek_OPEN) December 12, 2020

성범죄자 알림e앱에 검색하면 이 화면 뜸 ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ 뭐야,,, 나 저거 수강신청할 때만 봤어... pic.twitter.com/fSDbWbBv4w — 민 (@ruf10021) December 12, 2020

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