民眾跳車頂、蛋洗家門...淫魔趙斗淳無言：大家反應也太大

記者王佩翊／編譯

南韓電影《素媛》中的犯人原型趙斗淳（조두순）12日上午正式刑滿出獄，他先是搭車前往住家所在的安山市，並到安山遵法支援中心報到，沒想到趙斗淳隨後竟態度傲慢的走出大門，氣得現場民眾衝上他所搭乘的專車車頂，導致公家車輛嚴重受損。而負責保護他返家的保護觀察官事後更大爆，趙斗淳在車上竟說自己想要向被害人道歉，嚇得保護觀察官們連忙以會造成二次傷害為由阻止他。

根據YTN報導，趙斗淳2008年在教會廁所性侵8歲女童，導致被害人終身都必須使用人工肛門與人工尿袋，犯行極度兇殘，此案不僅在南韓國內引發眾怒，電影《素媛》上映後，更是獲得國際關注。而犯下滔天大罪的趙斗淳12日結束12年的刑期，在警方的保護下正式出獄。

▲趙斗淳出獄，鄰居人心惶惶。（圖／翻攝自韓網）



趙斗淳搭乘公家的專車抵達老家安山市後，馬上就前往安山遵法支援中心報到。然而當他走出遵法支援中心大門時，面對記者「是否悔改」的提問，卻沉默不語，反而是把手插在後背，連續鞠躬2次，讓現場民眾氣得跳上車頂。

根據負責保護趙斗淳的保護觀察官透露，趙斗淳在車上曾向他們表示，自己的確犯下「人神共憤」的大錯，並承諾以後會好好反省。趙斗淳也說到，「 我沒有想到會有這麼多人來到現場，也不知道現場的氛圍是這樣（指引發民怨），以後一定會好好生活。」不過話鋒一轉，他卻突然說，自己想要向被害人好好道歉，嚇得保護觀察官們連忙以「會造成二次傷害」為由阻止他。

事實上，這也是趙斗淳自2008年12月11日犯行以來，首次表達道歉與反省之意，在此之前他堅決否認犯行，不但稱真兇另有其人，甚至還大嗆警察作偽證。

據悉，由於趙斗淳的住家地址早已曝光，目前已有許多民眾聚集在外抗議，並蛋洗趙斗淳家大門。

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