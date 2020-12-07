酒後性侵女童致脫肛！他拿掃把「戳瞎」寵物犬撞牆亡　前科達17項

▲趙斗淳有高達性侵、殺人等17項前科，且還親手虐死家中飼養的狗。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／編譯

南韓「淫魔」趙斗淳（조두눈）於2008年在京畿道安山市教會廁所性侵女童娜英（나영이，化名），外傳過程中曾咬下女童臉龐、抓頭顱撞馬桶水箱，使用馬桶吸汲器，並將大量冰冷自來水強行灌入女童體內，事後在法庭上稱自己「酒醉犯案」才獲法官僅判12年徒刑，然而其血腥、暴力的惡劣行徑其來有自！有消息指出，有多項犯罪前科的趙斗淳，更曾有多次酒後虐待寵物犬致死的紀錄。

根據韓媒JTBC時事分析節目《李圭淵的時事焦點》（Spotlight），趙斗淳在性侵女童娜英之前，曾有過多次性侵、殺人等高達17項的犯罪前科，甚至就連家中飼養的5隻狗也不放過！他在連續2次喝醉酒後，順手抓起小狗往牆壁重重扔擲，造成小狗慘死，還曾經拿起掃把長棍直戳寵物犬的眼睛，致使其失明死亡。

▲趙斗淳抓起小狗，將其頭部朝牆壁扔擲。（示意圖／CFP）

然而對於自己殘忍的行徑，趙斗淳竟然聲稱因為喝酒喝到「斷片」，根本不記得曾做過這些行為，直到早上看到家中寵物犬慘死，向妻子一問之下，才知道自己便是殘忍虐待、殺害動物的罪魁禍首。

從以上種種犯罪行徑分析，趙斗淳在酒後經常過出失控的殘忍行徑，對此犯罪心理學者權一容（권일용，音譯）感到相當憂心，表示知名連環殺人魔姜浩順（강호순）、柳永哲（유영철）在還未開始殺人前，都是以虐殺動物做為正式犯案前的暖身操，「趙斗淳透過殘忍行徑來發洩自己的情感。」。

兒童精神科醫師申宜真（신의진）表示，「趙斗純為了清除廁所留下來的大量血液、精液，竟然將大量的冷水灌入娜英的體內，那時候是冬天耶！娜英如果最後沒被人發現，很有可能當場休克死亡。而趙斗淳拿掃把戳瞎、害死狗的行為與這又有何異？這突顯出趙斗淳根本無法控制自己異於常人的攻擊性。」

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