疫情爆發327天來最高峰！南韓爆增950例...療養院、教會再爆群聚

▲南韓單日新增突然爆增200多例，創下疫情爆發以來的新高。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

南韓12日單日新增950例，創下疫情爆發327天以來的最高峰，第3波全國大流行恐將持續進行。如今南韓各地的療養院、教會、補習班、餐廳、軍隊、地鐵站、家庭親友聚會等地不斷傳出群聚感染，使得醫療資源陷入極度緊繃狀態。目前南韓累計確診41736例，死亡578例，其中以首爾為中心的首都圈疫情最為嚴重。

根據《韓聯社》報導，南韓12日單日新增高達950例確診，比前日的689例足足多出261例，創下疫情爆發以來的最高峰。目前單日新增第二高紀錄是2月29日大邱、慶北疫情暴增時的909例。事實上，自從11月第3波全國大流行爆發後，每日新增確診案例不斷暴增，直到近幾日都維持在600例左右，怎知12日卻突然衝破900例。

在新增確診案例中，境內感染高達928例、22例為境外移入。目前南韓共累計41736例，死亡578例。從新增確診者所分佈的地區來看（含境外移入），首都圈新增676例（首爾佔362例、京畿道佔272例、仁川佔42例）；蔚山新增23例；釜山新增59例；忠清北道新增21例；慶尚南道新增17例；江原道新增36例；忠清南道新增10例；大田新增18例；全羅北道新增6例；大邱新增6例；全羅南道新增8例；光州新增9例；慶尚北道新增21例。

其中包含首爾江西區的聖石教會（성석교회）的59人群聚感染，還有京畿道富川療養院的67人群聚感染。

南韓現行防疫措施

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、理髮美容院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務配戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜。

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