快訊／被傳1月要辭民眾黨主席　柯文哲：其實我什麼問題都想過了

記者袁茵／台北報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲10日被爆出將於1月辭去黨主席職務，他在下午受訪時表示，常常在報紙上讀到人事案，「怎麼那麼奇怪？」不過其實自己什麼問題都想過了，很多東西不是你想怎樣就怎樣，還是要按照程序走。

對於請辭黨主席的說法，柯文哲10日下午出席2025年雙北世界壯年運動會主辦城市簽約記者會，會後接受聯訪時表示，自己常常在報紙上讀到人事案，他覺得有點奇怪，民眾黨都成立超過一年了，黨代表大會都還沒開，這禮拜選舉出來後再來處理。

柯文哲強調，其實自己什麼問題都想過了，「很多東西不是你想怎樣就怎樣，還是要按照程序走。」

▼柯文哲出席2025年「世界壯年運動會」記者會。（圖／記者林敬旻攝）





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