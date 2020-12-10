侯友宜與北市並肩作戰「2025世壯運」：台灣團結最重要運動賽事！

記者蕭羽耘／台北報導

雙北確定攜手成為2025年「世界壯年運動會」主辦城市，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜10日下午一同出席主辦城市簽約記者會，展現台灣推廣運動觀光與國際文化交流的決心。侯友宜致詞時表示，兩市將並肩作戰，帶動大台北運動，這是我們驕傲，台灣團結最重要的運動賽事。

台北市體育局日前正式對外公布，雙北擊敗法國巴黎及澳洲伯斯，確定成為2025年世壯運主辦城市，繼2017世大運後，台灣將再度主辦國際大型綜合性運動賽事。

「世界壯年運動會」在1985年起每4年舉辦一次，雙北成為第11屆主辦，10日舉行簽約記者會，會中與會來賓包括教育部長潘文忠等人，且播放總統蔡英文恭賀影片。

新北市為主辦城市之一，侯友宜在致詞時表示，今天是台北市跟新北市爭取「世界壯年運動會」簽約儀式，要代表新北市民謝謝台北市，會跟北市共同努力，兩市並肩作戰，帶動大台北運動。

他更謝謝，教育部、體育署滿滿支持，關心運動會絕不是一個單位可以做好，台灣需要更多城市力量，因為有大家團結，得以辦世界級的賽事，這是我們驕傲，台灣團結最重要的運動賽事。

侯友宜說，當然這代表運動觀光休閒帶動經濟產業，不單純經濟也是友誼，讓全世界111個國家來到台灣走走，這是一個最好的台灣外交方向，運動不但讓自己健康快樂，透過友誼方式讓大家了解台灣文化。

侯友宜允諾，新北市在籌備過程中會與台北市盡心盡力，也感謝其他縣市幫忙，新北會展現新北各區文化傳統藝術，讓大家帶著家眷更認識新北，大家2025雙北見！

▼台北市長柯文哲、新北市長侯友宜共同爭取2025世界壯年運動會主辦權。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）