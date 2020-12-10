世壯運讓世界看到台灣　柯文哲：北市積極爭取2026同志運動會

記者蔡文鈴／台北報導

台北市、新北市攜手合作，確定成為2025年「世界壯年運動會」主辦城市，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜於10日下午一同參加主辦城市簽約記者會。柯文哲於致詞時表示，北市府會盡最大努力讓北市運動資源更豐富，更會積極爭取2021的亞洲平權運動會、2026同志運動會在北市舉辦。

柯文哲、侯友宜於10日下午一同參加主辦城市簽約記者會，與會來賓包括教育部長潘文忠，總統蔡英文也錄製致賀影片，恭賀雙北舉辦世壯運。

柯文哲表示，感謝世界壯年運動總會，對雙北的肯定，謝謝體育署等各單位的協助，還有北市府體育局同仁的努力，在國際中脫穎而出，讓世界看見台灣。

柯文哲指出，本次世壯運賽程有2到3周的時間，屆時有32種競賽項目，還有30歲以上的選手參賽，100多個國家一起參與，總共加起來有4萬多人來台灣參加這個活動。

柯文哲說，北市府積極辦理國內外重要運動賽事，積極培養運動選手，最近還蓋了自由車練習場，整修天母棒球場，會盡最大努力讓北市運動資源更豐富。

本次雙北聯名籌備世壯運賽事，柯文哲說，這是北市府在2009年聽障奧運、2017世界大學運動會後，再度獲得辦理國際賽事的機會，明年會積極爭取22021的亞洲平權運動會、2026同志運動會在北市舉辦。

柯文哲強調，辦理世壯運是北市府承擔重責大任的開始，這5年期間，北市府與桃園、竹縣、竹市通力合作完成最完美賽市的準備，串聯各縣市特色活動，做好國際交流、城市行銷，希望讓世界看到，國內選手好好準備拿下好成績。

▲雙北市長簽約「2025世壯運主辦城市」，柯文哲、潘文忠、侯友宜合影。（圖／ETtoday攝影中心）