快訊／傳1月辭黨主席！　柯文哲：我怎麼都從報紙得知消息

▲柯文哲。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲10日被爆出，由於一直被外界批「無心市政」，將於1月辭去黨主席職務。對此，柯文哲10日下午表示，他怎麼都是從報紙得知消息？至於被貼無心市政標籤是否很困擾？柯文哲說「有夠冤枉。」

柯文哲10日下午出席「市長社區醫師」記者會，被問到是不是要辭黨主席？柯文哲說，「我怎麼都是從報紙得知消息的。」媒體追問，會不會在黨代表大會上表態？柯文哲回應，「我不會在大會啦⋯」

至於常常挨批無心市政，是不是很困擾？柯文哲說，「有夠冤枉。」

面對傳聞，民眾黨發言人楊寶楨10日也回應，請外界不要妄加揣測，由於本週六為黨代表選舉投票，本黨不樂見相關消息影響黨員投票意向，呼籲有心人士自制。請不要試圖干擾、影響民眾黨黨代表選舉。

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