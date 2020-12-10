蔡英文貫徹「sport for all」：以舉辦史上最成功的世壯運為目標！

記者蕭羽耘／台北報導

雙北攜手成為2025年「世界壯年運動會」主辦城市，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜10日下午一同出席主辦城市簽約記者會。總統蔡英文透過影片表示，台灣會全力以赴，以舉辦史上最成功的世壯運為目標，貫徹「sport for all」的意念。

台北市體育局日前正式對外公布，雙北擊敗法國巴黎及澳洲伯斯，確定成為2025年世壯運主辦城市，繼2017世大運後，台灣將再度主辦國際大型綜合性運動賽事。

「世界壯年運動會」在1985年起每4年舉辦一次，雙北成為第11屆主辦，10日舉行簽約記者會，會中與會來賓包括教育部長潘文忠等人，且播放蔡英文恭賀影片。

影片中，蔡英文說，很高興能代表台灣見證國際壯年運動總會，正式簽署2025世界壯年運動會的主辦。這是繼2009年台北聽障奧運、2009年高雄世運會，以及2017年世大運後，再一次主辦國家綜合性的運動賽會。

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席「世界壯年運動會」簽約記者會，總統蔡英文透過影片表示，台灣會全力以赴。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

她表示，世壯運是一項特別有特色的賽事，參加選手代表個人，或者運動團體，也不限制報名項目，可以說是充分體現對體育的熱愛。

蔡英文說，我們將比照過去主辦賽事的基礎上，挹注中央資源，協調民間資源一起支持主辦的台北市和新北市，我們有信心一定讓賽事賓主盡歡，因為台灣不只有良好的場館設施、也有熱愛運動的人民，以及豐富多元文化資源等。

蔡英文最後謝謝IMGA，把主辦權授權給雙北市政府，台灣會全力以赴，以舉辦史上最成功的世壯運為目標，貫徹「sport for all」的意念。

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