勇鷹高教機取代F-5系列戰機　2026年上半年完成66架交機

▲新式勇鷹高教機。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文上任後推動國機國造，根據空軍司令部最新報告指出，「勇鷹」高教機將於2021年11月至2023年2月進行小批量生產，2023年3月開始量產，預計2026年6月前按計畫完成66架交機，屆時將全面汰除現有的F-5E、F-5F等老舊戰機。

立法院外交及國防委員會7日將邀請國防部副部長就「海軍107及108年度『劍龍級潛艦戰鬥系統提升案』，以及空軍109年度『新式高級教訓機、F-16A/B型戰機性能提升案』」進行專案報告，並備質詢。

▲空軍RF-5E戰鬥機。（圖／ETtoday資料照）



空軍司令部在書面報告中指出，本案至今年12月3日為止，整體專案實際工作進度為41.7%，均按計畫進度執行，並將於2021年11月至2023年2月進行小批量生產，2023年3月開始量產，預計在2026年6月前完成66架交機。

空軍司令部說明，勇鷹高教機的生產進度目前處於「量產整備」階段，後續逐年交機的數量則分別為2021年2架、2022年8架、2023年17架、2024年18架、2025年18架、2026年3架。

空軍司令部表示，為有效控管進度，空軍自2017年專案執行年度起即納編專業幕僚，協同承製單位中山科學研究院編成專案團隊，以監督執行。

此外，中科院負責整合國內航太產業鏈及主合約商立場，與漢翔公司定期召開相關管制會議，檢討計畫管理、風險管理、次合約商管理、預算管制、構型管理、專案執行期程、工程發展、採購管理等執行成效，確保各分項工作如期完成。

空軍司令部表示，空軍依據飛機各系統，已遴選航發中心適職人員分別派駐中科院及漢翔公司，參與飛機各系統設計、製造規劃並執行品保稽核，確保新機功性能符合需求。

空軍司令部也說，目前國防部、空軍、中科院及漢翔公司採定期模式召開管制會議，就專案管理、工程進度及執行風險詳加管控，如遇風險項目增加時，則依現況實需採不定期（臨時）方式召開會議，確保全案依規劃推展。

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