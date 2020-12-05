F-16戰機性能提升已交機19架　美軍專案辦公室進駐漢翔

▲空軍F-16戰機。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

空軍第五聯隊26作戰隊隊長、上校飛官蔣正志駕駛F-16戰機失聯，空軍司令部隨即宣布141架F-16戰機全數實施特檢，國防部長嚴德發2日受訪時證實，F-16戰機目前陸續由聯隊長帶隊，已經開始陸陸續續復飛。根據空軍司令部最新報告指出，F-16型戰機交機計畫按期程執行，美軍專案辦公室、戰機生產商洛馬公司及空軍，已配合構改規劃派員進駐台中漢翔公司。

立法院外交及國防委員會7日將邀請國防部副部長就「海軍107及108年度『劍龍級潛艦戰鬥系統提升案』，以及空軍109年度『新式高級教訓機、F-16A/B型戰機性能提升案』」進行專案報告，並備質詢。

空軍司令部在書面報告中指出，空軍F-16型機性能提升案，除提升匿蹤性能、武器彈藥掛載數量及視距外作戰能力外，更具備抗電子干擾之先進主動電子掃描陣列雷達（AESA），可提升戰機多目標接戰及遠距偵知能力。

空軍司令部說明，F-16戰機在完成性能提升後，將以先進航電武器及數位武管，搭配防空火力及陸基雷達，透過迅安系統形成擊殺鏈，以肆應共軍各類空中威脅，確保空防安全，維護區域和平。

空軍司令部表示，本案建案期程為2012年至2023年，以2023年完成全機隊142架構改作業為目標，由美軍專案辦公室、洛馬公司（主合約商）、漢翔公司（次合約商）及空軍共同督管執行。，

空軍司令部說，「鳳展專案」構改團隊已有效掌握現階段交機進度落後因素並擬訂精進策略，2020年1月迄今已完成19架構改機出廠，交機進度正常，空軍將持續運用專案計管會議嚴密管制構改進度，確保2023年達成專案目標。

空軍司令部指出，本案持續進行戰機構改量產，空軍將運用駐廠機制賡續管控各機工作進度與相關後勤支援需求，確保全案如期、如質完成，並持續運用華美會議等管道，嚴格監督專案工進與預算執行，提升投資成本效益。

空軍司令部也說，美軍專案辦公室、洛馬公司及空軍已配合構改規劃派員進駐臺中漢翔公司，並運用每日工進會議掌控各構改機作業進度及窒礙問題共謀改善，俾利工進推展。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資約1100億元，由美國洛克希德馬丁公司與漢翔，共同在台中將現有142架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來擬部署台東志航基地。

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