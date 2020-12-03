3大新冠疫苗準備配送！亞洲「接種時間」一次看　最快得等明年

▲亞洲除中國外，一般預料都要到明年以後才能陸續展開接種。（圖／CFP）



文／中央社

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗研發競賽，歐美幾家大藥廠的實驗性疫苗試驗數據均顯示，可以有效預防病毒。在亞洲除中國外，一般預料都要到明年以後才能陸續展開接種。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國BioNTech聯手研發的疫苗、美國生技廠商莫德納（Moderna）的疫苗，以及英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）公司與牛津大學共同研發的疫苗，試驗結果顯示具有保護力。各國監管單位如果於未來幾週內批准上述任一支，這幾家藥廠都表示可馬上配送。

然而，很少亞洲國家預料能在初期取得大批劑量。以下是路透社彙整的亞太各國預估疫苗配送接種時程：

台灣

台灣的目標是初步先取得約1500萬劑，來源除了「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX），也透過直接與藥廠接洽，且可能購進額外1500萬劑。當局表示希望於2021年首季開始接種。

澳洲

澳洲藥政監管單位今天表示，他們正在審查輝瑞&BNT疫苗的使用申請，明年1月底前可完成，並訂出3月開始施打的時間表。

澳洲已同意購買4款共1.35億劑量的疫苗，預計明年1、2月會率先從英國阿斯特捷利康取得380萬支，但阿斯特捷利康的疫苗因第3階段臨床試驗有瑕疵，將在全球加做試驗。

▲日本、澳洲、馬來西亞採購輝瑞疫苗。（圖／路透社）



日本

日本已簽約明年上半年度自輝瑞&BNT購進1.2億劑；從阿斯特捷利康取得1.2億劑，首批3000萬劑於2021年3月出貨；並從美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）購進2.5億劑。

不過專家表示，疫苗業者另須在日本執行至少第1、第2階段試驗，方得尋求核准。

韓國

韓國尋求透過COVAX取得足夠疫苗替1000萬人接種，並於年底前和各大藥廠談成協議來涵蓋額外2000萬人。預防接種可能於2021年第2季展開，以便有時間觀察可能的副作用。

馬來西亞

馬來西亞同意購買1280萬劑，成為首個購買輝瑞&BNT疫苗的東南亞國家。首批100萬劑預計於2021年第1 季配送。

菲律賓

菲國與阿斯特捷利康已談妥260萬劑疫苗的協定，並著手洽談再購進100萬劑，劑量將涵蓋當地1.08億人口的約1%。除此之外，菲律賓也尋求自中國北京科興生物製品公司（Sinovac）買進2000萬至5000萬劑疫苗。並與輝瑞等其他廠商洽談中。

即便沒有在當地進行臨床實驗，疫苗廠商也能向菲國監管機構尋求核准。

▲阿斯特捷利康疫苗。（圖／路透）



印尼

印尼盼自COVAX取得足夠疫苗來為國內1/5人口接種，若以每人兩劑來算，數量約需1.06億至1.07億劑。

印尼正在測試北京科興生物的疫苗，準備最快於2021年1月底替醫療等前線員工進行施打。

中國

美國權威期刊「科學雜誌」（Science）一篇專文指出，中國自身已研發多款COVID-19疫苗，包括康希諾（CanSino）、北京科興（Sinovac）及中國國藥集團所屬的中國生物技術股份有限公司（CNBG）疫苗，都已進入第3期人體試驗，預料不久也都會宣布試驗結果。

不過中國依據前述疫苗的動物試驗與第1、第2期臨床試驗已得出令人滿意數據後，已於6月陸續核准康希諾、北京科興及CNBG疫苗的緊急使用。

康希諾公司表示，數萬名在疫情高風險地區從事海外維和任務的解放軍部隊都已接種他們的疫苗；CNBG表示，中國國內已有數萬人接種他們的疫苗，主要是確保醫護人員、一線工作者與入出境管制人員免遭感染；北京科興也表示，公司內90%的人已施打公司所研發的疫苗。

除國產疫苗外，中國也已與輝瑞&BNT、阿斯特捷利康談妥，將在中國本地生產這兩款歐美疫苗。

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