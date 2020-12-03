增1例境外移入！在美工作台女返國探親確診　接觸者25人

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥說明，個案為自美返台本國籍女性（案687）。

指揮中心表示，案687於美國工作，11月29日返臺探親，入境後至住處居家檢疫，同日於住處出現喉嚨不適情形並主動通報，由衛生單位安排就醫採檢及收治住院，於今日確診。

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指揮中心指出，已掌握個案同班機接觸者共25人，其中14人為前後二排座位旅客，列居家隔離，11人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計111,230例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含109,532例排除)，其中686例確診，分別為594例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、572人解除隔離、107人住院隔離中。

根據指揮中心統計，國內目前累計686例確診，分別為594例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、570人解除隔離、其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。