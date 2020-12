快訊／疫情加劇！洛杉磯發布「禁足令」　違者恐被判監禁

▲洛杉磯頒布禁足令。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

根據洛杉磯當地電視台《KTLA》最新消息指出,洛杉磯當局2日晚間頒布緊急「禁足」命令,除了必要活動之外禁止室內居民外出。當地警方將嚴格執法,若違規者可能被判罰款或監禁。

洛杉磯當局2日晚間透過「NotifyLA」App公布最新命令,所有市民非必要不得外出,禁止在街上步行、騎自行車、滑板車、機車、開車或搭乘大眾交通工具;且除了「豁免企業」之外,企業必須暫停所有員工須親自外出的業務。

命令中提到,這些規定對於保護洛杉磯民眾生命與財產安全來說,是必須要執行的,警方將嚴格執法,若不遵守恐構成輕罪,可能被判罰款或監禁。

BREAKING: L.A. city residents are ordered to remain in their homes effective immediately, and non-exempt businesses must cease operations requiring in-person staffhttps://t.co/LbzD1kaFJq