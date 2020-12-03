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「至少3位空姐」檢疫趴趴走　長榮火速開鍘！撂重話違規就議處

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記者賴文萱、洪巧藍／台北報導

長榮航空今被爆出一名空服員無視居家檢疫規定，回台後屢屢出外趴趴走，還提供假照片誤導公司調查，結果遭到免職。不過根據了解，違反檢疫規定的不只一人，恐還有兩名空服員也將被免職。對此，長榮航空低調未說明確實人數，僅強調會祭出相同處分。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,長榮航空,武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮航空空服員遭爆居家檢疫期間說謊出外聚餐。（圖／示意圖／記者李毓康攝）

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長榮航空今被爆出一名空服員無視居家檢疫規定，回台後屢屢出外聚餐、打球，甚至還謊稱都在家、提供假照片，誤導公司調查，結果遭到免職，這也是國籍航空空服員因違反防疫規定遭開除的首例。長榮稍早證實，該名空服員11月已遭公司免職。

不過有消息指出，除了上述空服員，還有兩名空服員也同樣違反檢疫規定，長榮尚未完成調查程序。對此，長榮低調未正面回應，僅強調會祭出相同處分。

長榮表示，本公司不論透過多次的內部公告，或是服勤前的簡報，都不斷的嚴正重申組員在外站及返台後相關注意事項，然有極少數組員未能深切體認自身所肩負之防疫職責，除了影響公司聲譽讓全體組員的形象備受外界質疑，甚而可能破壞國家及全體國民整體防疫的努力，恐導致當局後續可能從嚴辦理空勤組員的居家檢疫，而影響公司在疫情當下運行已經非常不容易的客運航班人力調度。

長榮強調，對於違反防疫規定的同仁，一定本著勿枉勿縱的態度招開人事評議會進行調查，並依情節輕重議處。對於屢屢違反「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」之情、漠視大眾健康，另在調查過程中捏報事實、欺騙蒙混，企圖混淆調查方向，實無法適任維護飛航安全必須有高度工作自律的空服員工作。

交通部長林佳龍上午受訪則表示，航空公司必須落實指揮中心訂定的防疫規則，針對個別員工或離職人士涉及違規，也必須按照指揮中心要求辦理。至於長榮航空開除該名違規空姐，則屬於航空公司的管理權責。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,空姐,機組人員,桃園機場,桃機,出國,流感,空服員,長榮航空。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮空服員示意圖。（圖／記者李毓康攝）

長榮航空說，非常感謝疾病管制署與民航局制定「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，提供航空公司在確保所有組員遵守相關管制措施的情形下。此管制包含組員需每日監控與回報自身體溫與身體狀況、執勤國外來回航班時需全程穿戴丁睛手套、防護衣、醫用口罩與護目鏡等方式執勤，且在外站短暫停留期間均不得外出或與國外當地人接觸，必須全程待在組員旅館房間休息與用餐。

另外，空服員回台後也必須嚴格做好五天內不外出的居家自主檢疫。公司也透過派駐外站主管、事務長與組員旅館隨時抽查組員在外站都不外出，公司同仁間也會自律的互相提醒與監督所有組員要恪遵規定，並對於有疑似輕忽違規者通報公司主動調查澄清。

因這項管控措施，使國籍空勤組員自執勤外站返國後能不列入通報社區居家檢疫14天名單。當全球疫情如此嚴峻，全球航空公司陷入生存保衛戰的時候，還能勉力的維持組員派遣及部分航班的運作。

指揮中心發言人莊人祥表示，國籍航空機組人員屬於特殊職業屬性，透過專案方式由國籍航空自行管理。一旦違反專案規定，該機組人員必須恢復一般民眾身份，開立居家檢疫書，完成14天居家檢疫；若期間再違反，會依照傳染病防治法處分。

  

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