白宮：應改叫「川普疫苗」！　藥廠火速研發全歸功於他

▲白宮發言人麥肯內妮將美國疫苗的迅速發展歸功於川普，並認為，疫苗應該被稱為「川普疫苗」。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國直至今年底，已經準備好了4000萬劑疫苗。白宮新聞發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）認為，美國能如此迅速地研發出疫苗是一個「巨大的成就」，而這一切都歸功於川普的商界背景。她還直言道，這疫苗應被稱為「川普疫苗」（Trump Vaccine）。

據《彭博社》報導，這番言論反映出白宮迫切希望監管機構批准疫苗，因為疫情的爆發，已讓美國喪失了27萬以上的人命。川普在處理疫情方面一直飽受批評，而他在本屆選舉中連任失敗的部分原因，也是因為大部分的美國人對他疫情處理不當，而深感不滿。

▲美國預計將在12月中旬配發疫苗。（圖／路透）

川普政府推出的「曲速行動」（OWS）計畫加速了幾家藥廠的疫苗開發。不過，白宮試圖為即將卸任的川普留下更多政治遺產，而此舉可能會使「疫苗」這個課題，進一步地被政治化。這也是公共衛生官員們一直試圖避免的情形，好讓更多人能願意接受疫苗注射。

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