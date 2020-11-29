　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨發動立院豬內臟大亂鬥　謝龍介曝：獲基層掌聲

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台南市長黃偉哲表示，對謝龍介善意的建議他會深入分析了解，並希望謝龍介如參選是一位可敬的對手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲謝龍介。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者蕭羽耘／綜合報導

面對蔡政府開放萊豬在即，國民黨27日為杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，朝民進黨立委、蘇貞昌丟擲「豬內臟」，混亂場面登上外媒版面。對此，台南市議員謝龍介指出，國民黨團在立院的抗爭引來基層熱烈迴響，就連非國民黨籍的民眾也相當支持。

據 《自由時報》報導，謝龍介受訪時表示，國民黨為了國民的健康議題，為了國人在立院奮戰，儘管國外媒體報導指為「亂象」，但這都凸顯了萊豬政策的荒謬，正是因為國民黨為了國人的健康著想，才不得不出此下策，而這一切民眾都看在眼裡。

謝龍介透露，這在基層獲得相當大的掌聲，就連不是國民黨籍的民眾也相當支持，認為民進黨應該藉由這次事件，深刻感受「反對萊豬的民意」。此外，也給了執政黨更多對外談判的籌碼，告訴美方我國民意是多麼的反對，希望蔡政府可以正視這個問題，不要再閃躲。

其他人也看了這些...

放話1打35！林為洲1秒「鎖喉」KO陳柏惟　藍委圍毆拖著打
圖／國民黨豬內臟血腥襲擊　蘇貞昌面露尷尬快步離開立法院
「放過台灣人！」 國民黨豬內臟大戰後怒轟：誰進萊豬誰吃萊豬

更多熱門新聞...

邱顯智站椅子上質詢　怒嗆國民黨「連當在野黨都不會」
豬腸迎面飛來！蘇貞昌念完施政報告：最黑暗也是最好的時代
圖／豬內臟噴爆議場...蘇貞昌狼狽上台　藍營轟：萊豬滾出去

►振興一下我們的美麗

ET快訊
蔡依林「討抱伍佰失敗」原因曝光！他下台秒道歉...女神一聽笑
點名開罵高以翔女友　名嘴：請問他是為國犧牲嗎
超爽！男訂婚愛上「老婆閨蜜」　婚禮改辦三人行
「武氏太極傳人」挑戰徐曉冬！　12秒就被打掛
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨發動立院豬內臟大亂鬥　謝龍介曝：獲基層掌聲

傳陳時中參選新北市長　侯友宜：他最重要的工作是清楚標示萊豬

來自蔡英文的「MIT花布背包」　法網紅嬤：真的是台灣總統送的？

北捷廁所設「限時裝置」！待超過15分鐘派員關懷　30分鐘響警示

國民黨12月擬再上街反萊豬　許智傑轟：拉長戰線只會消耗國家資源

陳冠穎雲林演說「女力在政治的發展」　民眾聚集參與互動熱絡

台灣對美軍購3396億破單年紀錄！　陳亭妃：這就是定海神針

羅智強欲罷免…95%網友贊成　吳思瑤嗆：為選台北市長政治操作

黃暐瀚：攻擊高嘉瑜買包「有點ＯＯＸＸ」　對國民黨有好處嗎？

點名吳思瑤挺萊豬第一名立委　羅智強：等著被罷免吧

楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」

Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

小鬼37歲冥誕「楊丞琳0點曬最後合照」　峮峮憶親手做蛋糕「說好都要一起過」

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

「鎖6顆螺絲收800」他PO文嫌貴　遭網砲轟...民眾：吃米要知米價

宜蘭父帶「超霸氣車隊」給兒娶親　14輛聯結車+2名車...總價值近億

最萌偷吃賊！土撥鼠每天闖菜園 大嗑「蔬果自助餐」還揪家人同樂

國民黨發動立院豬內臟大亂鬥　謝龍介曝：獲基層掌聲

傳陳時中參選新北市長　侯友宜：他最重要的工作是清楚標示萊豬

來自蔡英文的「MIT花布背包」　法網紅嬤：真的是台灣總統送的？

北捷廁所設「限時裝置」！待超過15分鐘派員關懷　30分鐘響警示

國民黨12月擬再上街反萊豬　許智傑轟：拉長戰線只會消耗國家資源

陳冠穎雲林演說「女力在政治的發展」　民眾聚集參與互動熱絡

台灣對美軍購3396億破單年紀錄！　陳亭妃：這就是定海神針

羅智強欲罷免…95%網友贊成　吳思瑤嗆：為選台北市長政治操作

黃暐瀚：攻擊高嘉瑜買包「有點ＯＯＸＸ」　對國民黨有好處嗎？

點名吳思瑤挺萊豬第一名立委　羅智強：等著被罷免吧

小貓1年半變7kg壯乳牛！　暴風式成長「超越15歲狗哥」網驚呆

捷運通了！台中房市大漲「北屯區最熱」　專家：3房抓1200萬

擁228億身價卻住拖車　Zappos台裔創辦人謝家華租金月花不到3萬

逆子為奪產2度「賜死」70歲媽　她含淚出庭作證...兒傻眼喊：假的

FoodPanda招募首席試吃官　爽吃15000間餐廳...超高月薪曝光

坐路邊打盹…高雄保晃一下「慘摔2m深邊坡」　民眾嚇傻急報警

中職／林宥穎談行使FA看更長遠　目前還未有任何談判

愛犬散步掉進4公尺大排斷腿！　7旬老翁「捨身救狗」雙雙受困

跑趴季／火辣雙胞胎韓令、韓沁教穿派對姐妹裝　加碼3個必買性感牌

八田語一3D彩繪主題餐廳邀弱勢齊圍爐　享本土優質豬

印度女星被性侵2小時　 一群男子強行上車挾持

政治熱門新聞

朱學恒PO新罪證　高嘉瑜3字反擊

賴品妤打錯名字挑戰　陳柏惟回應：3P　

顏寬恒點名陳柏惟：把國民黨立委都打死又如何

王美惠霸氣甩豬腸！21歲「美腿辣照」曝光

陳柏惟要打35個！網查江啟臣經歷驚呆

北捷廁所限時　超過15分派員關懷

連勝文批陳柏惟：和黑道直播主有何不同

林為洲提「1條件」願向國人道歉

羅智強欲罷免　吳思瑤嗆：為選台北市長

黃暐瀚：攻擊高嘉瑜買包「有點ＯＯＸＸ」　對國民黨有好處嗎？

點名吳思瑤挺萊豬第一名　他：等著被罷免

國民黨：蘇貞昌13年前就下令故宮「去中國化」

北市明倫社宅被嫌貴　登記看屋首日額滿

林為洲「鎖喉陳柏惟」成名　輝煌過去起底

更多熱門

相關新聞

傳陳時中參選新北市長　侯友宜回應了

傳陳時中參選新北市長　侯友宜回應了

傳出民進黨內高層初步評估，衛福部長陳時中若競選新北市長，可壓制高聲望的新北市長侯友宜。對此，侯友宜29日受訪時回應，2022年的事還不用急，現在最重要的是把市政工作做好，至於陳時中部長最重要的事情，就是要記得總統蔡英文說的，進口萊豬時要標示清楚，讓民眾可以一目了然，去選擇吃或不吃，這是他最重要的工作。

贏韓國！台灣立委潑內臟登韓媒　韓網友：好幼稚

贏韓國！台灣立委潑內臟登韓媒　韓網友：好幼稚

國民黨12月擬再上街反萊豬　許智傑轟：拉長戰線只會消耗國家資源

國民黨12月擬再上街反萊豬　許智傑轟：拉長戰線只會消耗國家資源

點名吳思瑤挺萊豬第一名　他：等著被罷免

點名吳思瑤挺萊豬第一名　他：等著被罷免

藍委砸豬內臟登外媒綠營轟丟臉　江啟臣：民進黨不要惡意帶風向

藍委砸豬內臟登外媒綠營轟丟臉　江啟臣：民進黨不要惡意帶風向

關鍵字：

謝龍介國民黨萊豬

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

即／國6車禍！25歲女「遭貨車輾壓」

嫩妹搭車想「肉體付車資」被送警局　司機：她太醜

外送員「餐點狠砸」女店員...網狂刷店家負評

小鬼真的來了！「站C位」獻聲：謝謝你們來　妹夫Sam掩面激動爆哭

歐陽娜娜「轉大人超兇照」震撼網

台南市集塞爆　市區民眾哀號

鬼鬼墓園慶生小鬼　說完「關鍵1句話」：蛋糕秒倒

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

王仁甫踩底線「偷載女星回家」！

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

郎朗金雞獎頒獎…開信封傻眼　下秒全場尷尬爆

傻汪「吐白沫」求救　媽見真相笑翻

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」

楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」
Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面