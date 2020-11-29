國民黨發動立院豬內臟大亂鬥　謝龍介曝：獲基層掌聲

▲謝龍介。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者蕭羽耘／綜合報導

面對蔡政府開放萊豬在即，國民黨27日為杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，朝民進黨立委、蘇貞昌丟擲「豬內臟」，混亂場面登上外媒版面。對此，台南市議員謝龍介指出，國民黨團在立院的抗爭引來基層熱烈迴響，就連非國民黨籍的民眾也相當支持。

據 《自由時報》報導，謝龍介受訪時表示，國民黨為了國民的健康議題，為了國人在立院奮戰，儘管國外媒體報導指為「亂象」，但這都凸顯了萊豬政策的荒謬，正是因為國民黨為了國人的健康著想，才不得不出此下策，而這一切民眾都看在眼裡。

謝龍介透露，這在基層獲得相當大的掌聲，就連不是國民黨籍的民眾也相當支持，認為民進黨應該藉由這次事件，深刻感受「反對萊豬的民意」。此外，也給了執政黨更多對外談判的籌碼，告訴美方我國民意是多麼的反對，希望蔡政府可以正視這個問題，不要再閃躲。

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