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終於贏韓國！國民黨立委潑內臟「狂登韓媒」　韓網友：台灣好幼稚

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▲▼台灣立法院遭國民黨立委潑灑豬內臟，引起各韓媒關注。（圖／路透社）

▲台灣立法院遭國民黨立委潑灑豬內臟，引起各韓媒關注。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

台灣立法院27日因美豬進口問題爆發嚴重衝突，甚至有國民黨籍立委準備好滿桶的豬內臟在議場上潑灑，相關新聞登上國際版面後，南韓各大媒體也接連引用報導，指出台灣與美國之間長久以來的貿易問題與困境。對此有南韓網友表示，彷彿從台灣身上看到數十年以前韓國的影子。

身為台灣鄰近國家、同時在國際貿易上與台灣有競爭關係的南韓也格外關注美豬進口議題！

其主流媒體《韓聯社》、《韓國日報》、《紐西斯通訊社》等引用外媒報導表示，國民黨質疑政府欲從美國進口含有萊克多巴胺的豬肉，可能有食安疑慮，正當職位相當於南韓國務總理的行政院長蘇貞昌呼籲在野黨重回談判桌，並欲進行演說時，遭到國民黨立委以準備好的豬肉內臟桶「攻擊」。

國民黨立委拿出水桶在議場內潑灑豬內臟，民進黨立委展開肉搏戰，國會現場陷入一片混亂。

報導指出，總統蔡英文今年8月召開記者會，宣布開放含有萊克多巴胺的美豬、30個月齡以上美牛進口，以此換取並達成台灣能與美國簽署《自由貿易協定》（FTA）的條件。

▲▼時任南韓總統李明博2008年全面開放美牛進口，民眾擔憂狂牛症入侵。（圖／達志影像／美聯社）

▲時任南韓總統李明博2008年全面開放美牛進口，民眾擔憂狂牛症入侵。（圖／達志影像／美聯社）

對此，有網友瞬間聯想到2008年李明博時期，南韓開放進口美國牛肉時，在野黨、民眾、當地牛農聚集在首爾市府與青瓦台前的大規模示威集會，而早年國會在面臨與美國貿易等相關議題、甚至近年在國會議員選舉導入「準聯立型」比例代表制時，南韓國會也曾上演肉搏戰，朝野議員打成一團，遭當地媒體詬病為「東亞式民主」的國際笑話，情況不輸台灣國會。

南韓網友表示，「台灣根本就在學韓國」、「食安問題？根本就和以前我國進口美牛的狂牛病示威一模一樣！美國人吃了都沒事」、「韓國學日本、台灣學韓國、越南學台灣」、「好幼稚喔，好像我國以前的光景」、「果然流淌著中國共產黨的血液」。

►台灣立法院丟內臟「登上國際」　路透社：拳頭和豬膽在國會飛舞
►台灣立院豬內臟滿天飛…「臭名昭彰混戰」登外媒首頁　BBC：不稀奇

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