傳陳時中參選新北市長　侯友宜：他最重要的工作是清楚標示萊豬

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

傳出民進黨內高層初步評估，衛福部長陳時中若競選新北市長，可壓制高聲望的新北市長侯友宜。對此，侯友宜29日受訪時回應，2022年的事還不用急，現在最重要的是把市政工作做好，至於陳時中部長最重要的事情，就是要記得總統蔡英文說的，進口萊豬時要標示清楚，讓民眾可以一目了然，去選擇吃或不吃，這是他最重要的工作。

侯友宜還不忘提醒，目前為止的政策仍沒有標示得很清楚，民眾還是霧煞煞，「這點陳部長也要努力做，我也要努力的把市政做好，這才是我們最重要的角色。」

而陳時中下午出席活動時，也被媒體問及若綠營需要他選市長是否會「捨身」答應，陳時中表示，一方面談不上捨身，二方面事情很多沒時間去想這些事。媒體追問，若是新北市長願意出征？陳時中強調，「都不會去想這些事」，這兩天疫情愈來愈嚴重，相關措施都需要跟各部會做討論。

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