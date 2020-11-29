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國民黨12月擬再上街反萊豬　許智傑轟：拉長戰線只會消耗國家資源

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▲▼許智傑。（圖／記者呂佳賢攝）
▲許智傑。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蕭羽耘／台北報導

上週五立法院院會，國民黨為杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，朝民進黨立委、蘇貞昌丟擲「豬內臟」，混亂場面登上外媒版面。民進黨立委許智傑29日表示，國民黨連可以吃的豬內臟都拿來立法院亂撒，真是沒水準、秀下限。

國民黨為杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，朝民進黨立委、蘇貞昌丟擲「豬內臟」。對此，媒體報導，許智傑批評，國民黨連可以吃的豬內臟都拿來立法院亂撒，真是沒水準、秀下限。

針對傳出國民黨擬12月份再度號召民眾包圍立法院反萊豬，國民黨主席江啟臣29日出席台中市黨慶受訪時表示，決定權不在在野黨，「是不是上街頭，決定權在執政黨」。許智傑回應，拉長戰線只會消耗更多的國家資源，請國民黨回歸議事，一起來研商對策，才是人民之福。

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