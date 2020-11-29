藍委砸豬內臟登外媒綠營轟丟臉　江啟臣：民進黨不要惡意帶風向

▲行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

上週五立法院院會，國民黨為杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，朝民進黨立委、蘇貞昌丟擲「豬內臟」，混亂場面登上外媒版面，綠營怒批丟臉丟到國際。對此，國民黨主席江啟臣29日出席台中市黨慶活動受訪時表示，國會裡的攻防都很正常，呼籲民進黨不要惡意帶風向、扭曲事實，且從外媒報導內容更可看出，台灣民眾並不同意開放萊豬，甚至是高度反對。

對於傳出國民黨擬12月份再度號召民眾包圍立法院反萊豬，江啟臣表示，決定權不在在野黨，「是不是上街頭，決定權在執政黨」，民進黨能否真正回應民意的訴求，才是決定的主因，他呼籲，1122已經有好幾萬人上街，執政黨如果一意孤行，持續對民眾的聲音選擇聽不到、看不見、把在野黨當塑膠，民眾的怒吼有很多不同的形式，國民黨會尊重人民。

而國民黨團在議場內潑灑豬內臟的行為，國民黨青年團長陳柏翰批評「難道不能節制一點，好好問政嗎？」江啟臣強調，國民黨是一個包容、多元的政黨，不同的意見都可以討論，現在黨內最大共識就是扮演一個稱職的在野黨，反映民意、監督政府，把監督政府的事情做好就是國民黨現在最重要的事情。

針對立法院攻防登上外媒版面，江啟臣回應，他看了很多外媒報導，包括法新社、美聯社、日本通訊社、BBC、CNN等主流通訊社，以及一些主流外國媒體報導包括英國媒體衛報等，基本報導內容都算平衡。他呼籲，民進黨不要惡意的帶風向、扭曲事實，國會裡的這些攻防都是很正常的，從國外媒體的報導更可以看出，台灣民眾並不同意開放萊豬，且是高度反對。

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