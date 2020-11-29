點名吳思瑤挺萊豬第一名立委　羅智強：等著被罷免吧

▲羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨團為了抗議進口萊豬，日前在立法院丟豬內臟，和民進黨立委爆發肢體衝突，但國民黨攻勢還沒結束，台北市議員羅智強發起「罷免挺萊豬立委」運動，若民眾不願吃萊豬，就罷免這些不守護人民健康的民代。羅智強點名民進黨立委吳思瑤是挺萊豬第一名立委，「背叛台北市民，等著被罷免吧」。

羅智強27日在臉書發起即時投票，89%網友投票贊成罷免挺萊豬的立委，他特別點名吳思瑤是台北市挺萊豬的第一名立委，為此在28日加辦臉書即時投票，問網友是否贊成罷免吳思瑤，本以為改成點名的話，應該會降到70至80％左右，意外的是，贊成罷免吳思瑤的網友比例，竟比不點名投票還高，有95％、6600位網友投票支持罷免吳思瑤。

▲羅智強在臉書發起投票，結果有95%民眾贊成罷免吳思瑤。（圖／翻攝羅智強臉書）

羅智強指出，在街頭風吹日曬雨淋演講330場，超過4000位台北市民在他面前投下反萊豬進口的票，有市民哽咽說「謝謝你，這麼辛苦為我們在街頭捍衛食安，也請你一定要擋住瘦肉精豬肉進來，因為我不想讓我的孩子吃到」，還有市民對民進黨開放萊豬感到憤怒，當初說瘦肉精豬肉有毒有害的是民進黨，現在開放進來的也是民進黨，這些憂心、難過、憤怒，是吳思瑤這種躲在冷氣房裡護航萊豬的立委永遠聽不到的，也無法了解，既然聽不到，就用罷免票讓她聽到。

至於為什麼點名吳思瑤？羅智強說，忍無可忍，台北市民進黨的三個立委中，何志偉在中常會直諫蔡英文，萊豬要總量管制，心中還有台北市民；高嘉瑜也在國會揭發原來不是美國人要台灣吞萊豬，而是民進黨政府主動獻媚，主動棄守食安山海關，主動向美國提議開放瘦肉精豬肉，還知道盡一個立委的責任。

▲吳思瑤。（資料照／記者屠惠剛攝）

羅智強批評，討論立法禁止校園營養午餐使用瘦肉精時，吳思瑤是唯一一位投反對票的台北市區域立委，心中只有黨意，不在乎孩子們的健康；另外，他日日在街頭聽台北市民對萊豬感到恐懼，吳思瑤竟說這些恐懼都是被炒作出來的，不把人民真實的恐懼當一回事，還污衊人民的恐懼是被炒作出來的。

羅智強提到，當民進黨痛罵國民黨用豬肉臟杯葛議事，吳思瑤等人是失憶嗎？「民進黨在野時杯葛議事的激烈程度比國民黨強千萬倍，太陽花甚至罷佔立法院23天，而太陽花的領導者現在貴為民進黨的副秘書長，月領9萬，有見過吳思瑤出來譴責嗎？」

羅智強喊話，「我要告訴吳思瑤，台北市民的眼睛都在看著妳，看著妳在國會審查萊豬時，是否繼續護航，如果最後妳投下的是同意票放萊豬進台灣，就是我代替台北市民發動罷免妳的時候，而，我也要再次告訴吳思瑤，如果我提出罷免，那明年妳任滿一年的時候，就是妳下台的時候，妳將成為台北市第一位被罷免的立法委員，這就是背叛台北市民的下場」。

羅智強還說，吳思瑤太輕忽台北市民的憤怒，「這就是，人民的憤怒，也是人民給吳思瑤的最後通牒」，在民進黨準備在國會強渡關山、強餵人民吃瘦肉精豬肉的時候，大家都睜大眼睛在看著吳思瑤會不會投下同意票，背叛台北市民對她的託付，投票放萊豬進來台灣，「當妳投下同意票背書萊豬入台的時候，就是羅智強發起罷免吳思瑤的時候，好自為之吧，吳思瑤」。