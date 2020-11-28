入冬「燒酒雞羊肉爐」進補夯　田中警+小學童宣導：毋湯酒駕喔

記者唐詠絮／彰化報導

入冬超夯的燒酒雞跟羊肉爐成為饕客首選，田中派出所長張力仁領隊帶著志工跟國小學童，組成「防制酒駕宣導團」，到鎮內各餐廳及公共場所宣導酒駕危險性，希望透過學童純真的笑容及稚嫩的嗓音向民眾宣導「毋湯酒駕」的重要性，受到鎮民的一致肯定。

▲田中派出所與學童到餐廳宣導不宜酒駕的重要性。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

根據彰化縣田中警分局第五組組長指出，今年度的車禍肇事案件前三大類為，「轉彎未依規定、未注意車前距離、酒駕」等，因此在入冬天氣漸涼之際，部份民眾常會飲酒聚餐或食用含有酒精類食品「燒酒雞、羊肉爐」進補，之後再心存僥倖駕駛車輛，除影響駕車判斷能力，嚴重危害自身及用路人安全，亦造成許多無辜家庭破碎。

田中警分局為保障民眾行車安全，除嚴懲取締惡性交通違規及酒後駕車外，亦積極提報改善轄內交通工程不盡完善之道路地點，並擇定多處易肇事路口設置紅藍爆閃燈，以提醒用路人減速慢行。

分局長鄭頴聰表示，多數酒駕案例均係因民眾自認酒量佳，貪圖一時方便而釀成憾事，呼籲民眾飲酒後應改搭乘計程車、大眾交通工具、指定駕駛或付費代理駕駛等方式，確實遵守「酒後不駕車」觀念，以確保自身安全。

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