台女留學生南韓遭酒駕撞死　韓文主持人爆：法官可能因喝酒判更輕

▲嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉女兒正值青春年華，卻慘遭酒駕肇事者撞死。（圖／曾慶暉提供）



記者林彥臣／綜合報導

嘉義醫院麻科主任曾慶暉的28歲女兒曾以琳，6日在南韓首爾就讀博士班卻慘遭酒駕肇事者撞死，父母悲痛之餘也請願連署青瓦台，希望南韓提高酒駕罰則。對此一位台灣的韓文主持人安娜對於南韓酒駕的罰則感到吃驚，甚至法官還有可能因為有喝酒反而判得更輕。

「中韓主持人安娜 Anna 안나」在臉書表示，「一開始看到這連署沒有太大感覺，因為韓國找代駕非常方便，藝人酒駕後果也很嚴重，以為韓國對酒駕刑罰是重的，結果原來跟台灣差不多！甚至法官對受害者父母說，正因為對方有喝酒，所以更可能判不重」。

▲青瓦臺的連署人數持續增加當中。（圖／翻攝自青瓦台、臉書）



連署自11月23日發起，短短幾日就已經有超過9萬民眾連署，但距離在30天內達成20萬連署仍有一小段距離，因此曾慶暉也尋求大家的幫助，「請你們幫助我們，按照下列方式完成連署，請也轉給你認識的朋友一起幫助我們，感激不盡！讓我們的女兒不會白白犧牲。」

曾慶暉表示，「這是切身之痛，從來沒想過會發生在我們身上，我的女兒在首爾綠燈時走斑馬線回家的路上，被酒駕高速闖紅燈撞死了。」而他也提到，「我們痛定思痛，希望不要有下一位受害者，所以我們要向青瓦台請願，修法提高嚴懲酒駕的法律，這個提案需要20萬人以上的連署，才能被公開此信」。

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