設計師聚餐喊：精神尚可！酒駕撞死發明獎銀牌台大碩士　賠1046萬

▲林男酒駕撞死台大林姓碩士生，除了遭判刑外，還得賠償林生雙親共1046萬餘元。（資料照／記者陳雕文翻攝，下同）

記者陳羿妏／新北報導

新北市一名45歲林姓設計師2018年10月5日晚間11時許聚餐後，酒駕撞死騎機車的23歲林姓台大碩士生，一、二審法院均判林男5年6個月刑期。對此，家屬另向林男、林當時任職的公司求償1676萬1142元，而新北地院日前審理後，判林男賠1046萬2921元為適當，至於公司則免賠，可上訴。

回顧事發經過，林男2018年10月5日晚間11時許酒後駕車，行經泰山區新北大道五段、泰林路一段路口時違規左轉，當場撞飛剛載女友回家、準備騎車回台北的台大林姓碩士生，惟林生送醫後仍是宣告不治。

當時警方對林男進行酒測，酒測值達0.70毫克，而林男則供稱，他當天與友人、廠商喝了幾杯清酒，自覺「精神尚可」，才會自行開車。

▲林生載女友返家後，正準備騎車回台北的家卻遇上酒駕車禍。

據悉，遭撞的林生是優秀的學生，自建中畢業後，考上國立中興大學土木工程學系，並於後來考上台大土木工程學系研究所結構組攻讀碩士，更於高中時赴馬來西亞參加發明比賽，勇奪銀牌，孰料，一場酒駕車禍就這樣奪走他的生命。

刑事部分林男於一二審已被依酒駕致人於死罪，判刑5年6月，而林生雙親也向林男、林男的公司求償共1676萬1142元。對此，林男表示，他在車禍後就遭到解雇，目前以打零工維生，經濟狀況不寬裕，應降低撫慰金各150萬元，扣除保險理賠金，願先付林父、林母共150萬元。

林男公司則主張，林男是於餐敘結束後2小時酒駕上路，屬個人犯罪行為，與林男擔任工地監工執行職務範圍無關。日前新北地院審理後，認定林男須賠償，而公司免賠，扣除保險給付後，判林生雙親獲賠共1046萬2921元，全案仍可上訴。

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