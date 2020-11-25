　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

設計師聚餐喊：精神尚可！酒駕撞死發明獎銀牌台大碩士　賠1046萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼酒駕害人害己。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲林男酒駕撞死台大林姓碩士生，除了遭判刑外，還得賠償林生雙親共1046萬餘元。（資料照／記者陳雕文翻攝，下同）

記者陳羿妏／新北報導

新北市一名45歲林姓設計師2018年10月5日晚間11時許聚餐後，酒駕撞死騎機車的23歲林姓台大碩士生，一、二審法院均判林男5年6個月刑期。對此，家屬另向林男、林當時任職的公司求償1676萬1142元，而新北地院日前審理後，判林男賠1046萬2921元為適當，至於公司則免賠，可上訴。

回顧事發經過，林男2018年10月5日晚間11時許酒後駕車，行經泰山區新北大道五段、泰林路一段路口時違規左轉，當場撞飛剛載女友回家、準備騎車回台北的台大林姓碩士生，惟林生送醫後仍是宣告不治。

當時警方對林男進行酒測，酒測值達0.70毫克，而林男則供稱，他當天與友人、廠商喝了幾杯清酒，自覺「精神尚可」，才會自行開車。

▲▼酒駕害人害己。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲林生載女友返家後，正準備騎車回台北的家卻遇上酒駕車禍。

據悉，遭撞的林生是優秀的學生，自建中畢業後，考上國立中興大學土木工程學系，並於後來考上台大土木工程學系研究所結構組攻讀碩士，更於高中時赴馬來西亞參加發明比賽，勇奪銀牌，孰料，一場酒駕車禍就這樣奪走他的生命。

刑事部分林男於一二審已被依酒駕致人於死罪，判刑5年6月，而林生雙親也向林男、林男的公司求償共1676萬1142元。對此，林男表示，他在車禍後就遭到解雇，目前以打零工維生，經濟狀況不寬裕，應降低撫慰金各150萬元，扣除保險理賠金，願先付林父、林母共150萬元。

林男公司則主張，林男是於餐敘結束後2小時酒駕上路，屬個人犯罪行為，與林男擔任工地監工執行職務範圍無關。日前新北地院審理後，認定林男須賠償，而公司免賠，扣除保險給付後，判林生雙親獲賠共1046萬2921元，全案仍可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

【更多新聞】

嘉義男酒吧初見妹子起淫念！見她喝醉秒撿屍回家　下場慘爆

綠燈起步驚悚瞬間曝！單車伯「左轉」遭聯結車輾斃　民眾目擊嚇壞

桶屍兇手12年犯罪史曝！蹲牢苦讀拿第一獲假釋　出獄秒現形狠殺2人

ET快訊
女模露半球！釣出「美軍基地」鹹濕留言　她月薪暴漲飆破99萬
快訊／全家發票特別獎得主出爐！在「這縣市」快看是不是你
梅根自曝「流產」失去第2個孩子！猛烈抽痛跌坐在地
快訊／小七買麵包飲料中大獎！統一超商發票特別獎得主出爐
國3嚴重車禍！剛跟拖板車擦撞他下車查看　竟遭休旅車追撞身亡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

協助病患強制就醫...里港警突心肌梗塞！主動脈剝離今手術

八仙塵爆釀15死471傷！法院再判4傷患獲賠…金額破4917萬

超速撞飛酒駕少年奪2命　無照小黃司機與車行判賠金額出爐

CPR救2命遭反咬！她心寒起底「病公主超扯行徑」…曝提告機率50%

色主任烤肉趴「太醉」...OL好心扶上廁所　秒遭「無尾熊」狂襲

拖吊車「90度轉彎」獵物逃脫螃蟹夾…車頭毀了　目擊者：幫車主哀悼

國3嚴重車禍...剛跟拖板車擦撞！他下車查看　竟遭休旅車追撞身亡

屏東西部片午夜場！大小屁孩嘴饞...開槍偷獵牛　追逐戰狂撞警車

「雙桶屍」殺人魔曾獲假釋遭宅神狂酸　台中高分院撇清：非本院准許

搜索立委吳怡玎　蔡清祥：北檢偵辦中個案，尊重辦案

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

快樂嬤離世...孫女靠催眠盼重逢 嬤道歉：變妳的負擔...她秒淚崩

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

「桶屍案」凶殘主嫌12年犯罪史曝　犯案坐牢獲假釋...出獄現形狠殺人

調皮飼主給「冒牌嬰猴」餵小點心 本尊露委屈臉伸手收攔截：偶的！

協助病患強制就醫...里港警突心肌梗塞！主動脈剝離今手術

八仙塵爆釀15死471傷！法院再判4傷患獲賠…金額破4917萬

超速撞飛酒駕少年奪2命　無照小黃司機與車行判賠金額出爐

CPR救2命遭反咬！她心寒起底「病公主超扯行徑」…曝提告機率50%

色主任烤肉趴「太醉」...OL好心扶上廁所　秒遭「無尾熊」狂襲

拖吊車「90度轉彎」獵物逃脫螃蟹夾…車頭毀了　目擊者：幫車主哀悼

國3嚴重車禍...剛跟拖板車擦撞！他下車查看　竟遭休旅車追撞身亡

屏東西部片午夜場！大小屁孩嘴饞...開槍偷獵牛　追逐戰狂撞警車

「雙桶屍」殺人魔曾獲假釋遭宅神狂酸　台中高分院撇清：非本院准許

搜索立委吳怡玎　蔡清祥：北檢偵辦中個案，尊重辦案

UBA／健行止敗收隊史百勝　谷毛唯嘉21分9籃板個人秀

米克斯「袋鼠跳」躍柵欄　回頭「再秀一次」向麻吉炫耀

明年開放萊豬　政院：先查廠才進口、逐批檢驗

放火去除蟻窩！螞蟻大軍竄逃到她腿上　27歲女90%燒燙傷慘死

協助病患強制就醫...里港警突心肌梗塞！主動脈剝離今手術

八仙塵爆釀15死471傷！法院再判4傷患獲賠…金額破4917萬

中路特區公園首排綠意生活宅「京澄泰然」回歸歲月靜好的純住心願

ESG研究論文受肯定！　中信投信獲頒金椽獎

見大汪抬腳尿尿　萌白狗一旁「喊燒」熱心踢腿教正確SOP

52歲生日劇組放她一天假　王彩樺生日停工老公女兒名牌包祝壽

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

社會熱門新聞

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

快訊／丁小芹入監放鳥！檢察官駁回請假聲請　依法通緝

即／台中某國小露鳥噁爛導師遭解聘

CPR壓15分鐘搶回同事命...害瘀青受傷竟被喊告

台中噁爛師裸拍PO網　國小教室狂曝下身

即／中鋼運通主管「獨爬高雄柴山」失聯8天...曝屍峭壁

女兒在韓國遭酒駕撞死　嘉醫主任夫妻悲痛求連署修法

台中教室裸拍關鍵照揪出他　國小師見警上門崩潰大哭

年輕妹愛上溫柔主管　委屈吐2人秘密遭罵翻

「徐爸爸」好心安慰還分租自宅　女教友著魔簽下詐騙合約

救不回來是一屍兩命！她CPR壓15分鐘竟被喊告

牧師傳教士組長都是共犯　教友痛批：主日禮拜如直銷大會

中鋼主任墜崖毀容趴8天　姊認屍淚別

更多熱門

相關新聞

愛女到韓國念博士　遭酒駕撞死

愛女到韓國念博士　遭酒駕撞死

衛福部嘉義醫院麻科主任曾慶暉在韓國首爾就讀博士班的女兒，6日在返回南韓當地住家途中，不幸遭酒駕肇事駕駛高速撞死。對此，悲痛的曾慶暉夫婦上青瓦台請願聯署，希望南韓政府能夠提高酒駕罰則，如果在一個月內超過20萬人連署，青瓦台就必須給出答覆，而自23日連署至今，連署數已達40007份。

彰化139線又出事！轎車撞倒電桿駕駛送醫

彰化139線又出事！轎車撞倒電桿駕駛送醫

獨／婦未喝酒遭撞飛！竟收酒測3.0通知

獨／婦未喝酒遭撞飛！竟收酒測3.0通知

喝嗨加碼「鬆一下」　200萬賓直撞號誌桿

喝嗨加碼「鬆一下」　200萬賓直撞號誌桿

台中男酒駕還載朋友　害他噴出車外慘死

台中男酒駕還載朋友　害他噴出車外慘死

關鍵字：

酒駕台大碩士生

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

麵裡有蟲！他「丟1元」做記號　換回同一碗爆口角

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

婚宴娘家被排在32桌！她反應被婆婆嗆「沒家教」

快訊／丁小芹入監放鳥！檢察官駁回請假聲請　依法通緝

筋肉媽媽曝遭性侵　MTV約會被硬上　

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

即／台中某國小露鳥噁爛導師遭解聘

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

高雄熱褲正妹走來…他中老婆「誘惑陷阱題」下場慘了

公園大姐以為牠是「像豬的柴犬」

好市多黑五689元撲滿沒打折！一堆人驚喜喊要

賴冠霖自毀形象掀站姐「脫粉回踩」

照光療多一隻毛手　拉出又伸進去

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

更多

最夯影音

更多
福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉
難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面