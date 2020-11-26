3天連署破15萬！獨生女遭酒駕撞亡請命青瓦台　雙親向大眾致謝

記者翁伊森、陳羿妏／嘉義報導

衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉在南韓首爾就讀博士班的女兒，於11月6日返回南韓當地住家途中，不幸遭酒駕者高速撞死。曾慶暉夫婦聞訊相當心痛，上青瓦台連署，盼南韓政府能針對酒駕修法，而根據規定一個月內超過20萬人連署，青瓦台就必須給予答覆，自23日至今僅4天，目前已有15萬2672人響應。

▲嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉女兒正值青春年華，卻慘遭酒駕肇事者撞死。（圖／曾慶暉提供）

面對4天內，連署份數迅速增長，突破15萬份，對此，曾慶暉與妻子今也透過影片，再次謝謝大眾；曾父表示，謝謝每一位認識或不認識的朋友參與，盼連署份數能盡快達到20萬，不過20萬是最低門檻，盼能繼續連署，增加韓國政府壓力，去修改酒駕法規。

▲曾慶暉夫婦今拍攝影片，感謝大家幫忙連署。（圖／記者翁伊森翻攝）

曾母也說，謝謝每位朋友參與，與他們感同身受，為他們加油，為以琳加油，他們不會忘記，這個連署是帶著愛，為了使這個社會、國家變得更好，「這是以琳最願意做的事情，她的愛，因著你們，使她的愛可以延續下去。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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