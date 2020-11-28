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東台灣跨年優惠一覽！搭客運租車省2百　加開「左營－台東」路線

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▲▼北花線客運。（圖／記者賴文萱攝）

▲元旦連假搭北花線客運單人來回僅四百元。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

元旦連假將至，交通部公路總局自109年12月31日起至110年1月3日止提供公共運輸優惠。由於藝人張惠妹將於台東舉辦跨年演唱會，讓不少人決定前往東部跨年，若搭乘北花客運，單人來回只要400元，搭配租車方案到台東，搭客運可再省200元，公路總局另加開左營－台東客運路線，票價優惠也正在評估中。

▲跨年公共運輸優惠一覽表。（圖／公路總局提供）

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▲跨年公共運輸優惠一覽表。（圖／公路總局提供）（點圖放大）

公路總局表示，連假期間搭乘國道客運，可享票價及轉乘優惠，在票價優惠部分，民眾搭乘國道客運優惠路線(共88條)享平日優惠價或原票價85折優惠，持電子票證搭乘台灣好行路線(共46條)享半價優惠。

此外北花線國道客運除延續中秋國慶連假實施之單人來回票400元優惠外，為節省搭車民眾候車時間，北花線不同客運業者(首都客運、臺北客運及統聯客運)之回程票根均可通用；轉乘優惠部分，凡搭乘國道客運、臺鐵、高鐵於10小時內轉乘在地客運可享一段票或基本里程免費。

▲▼張惠妹跨年演唱會視覺。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹今年將於台東舉辦跨年演唱會，吸引大批人潮。（圖／聲動娛樂提供）

公路總局推動在地有腳措施，並擴大辦理，民眾搭乘公路客運至宜花東地區後，持公路客運票證於指定租賃業者租車(宜蘭10家、花蓮12家、臺東12家)可享租車優惠。在完成租用車輛後，再持汽(機)車租車憑證正本及公路客運去程與回程票證(不限同一公司)，可於回程時至公路客運業者櫃檯請領票價優惠（租汽車折票價200元、租機車折票價100元）。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸減少壅塞之苦，公路總局在蘇花路廊南下蘇澳地區、和平地區、北上崇德地區及南迴公路香蘭金崙路段分別實施大客車優先道措施，搭乘公共運輸將較自行開車節省行車時間，行經蘇花路廊南下將節省約35分鐘，北上將節省約15-20分鐘，行經南迴公路將節省約7分鐘。

考慮到今年藝人張惠妹於台東舉辦跨年演唱會，公路總局規劃於元旦假期開行高鐵左營站往返臺東轉運站之公路客運直達臨時路線，每日以4班次往返為原則，票價優惠刻正評估中。

▲▼阿里山元旦曙光小露面，首度與福隆、三仙台三地連線。（圖／記者翁聖勳攝）

▲許多人喜歡在元旦期間欣賞曙光。（圖／記者翁聖勳攝）

公共運輸措施（109.12.31~110.1.3）

一、票價優惠
1. 國道客運14家業者88條路線享平日優惠價或原票價85折。
2.「台灣好行」46條客運路線電子票證半價優惠。
3. 北花線來回票400元，持不同客運業者回程票根皆通用。
4. 高鐵左營站往返臺東轉運站之公路客運直達臨時路線，每日以4班次往返為原則，票價優惠刻正評估中。

二、轉乘優惠 搭乘國道客運路線、臺鐵及台灣高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運(高鐵快捷公車除外)，享基本里程或一段票免費

三、在地有腳
(宜花東地區) 1.搭乘公路客運前往東部地區，可持客運票根至指定租賃業者享租車優惠（宜花地區汽車最高享7折、機車折50元；臺東地區汽車最高折200元、機車折50元）。
2.持指定租賃業者之租車憑證及公路客運來回票證，回程再享公路客運票價優惠（租汽車折票價200元、租機車折票價100元）。
3.宜花東市區公車班次加密（尖峰時段每30分鐘一班次）。


公路運輸措施
一、 大客車
優先道 1.宜蘭蘇澳地區南下動態調整大客車行車路線。(110.1.1)
2.宜蘭和平和中路段改線行駛並於外側車道供大客車優先。
(南下110.1.1,5-17時；北上110.1.3,11-16時)
3.花蓮崇德地區北上內側車道供大客車優先。
(110.1.3,11-14時)
4.臺東香蘭金崙路段外側車道供大客車優先。
(北上110.1.1,9-14時；南下110.1.3,11-19時)

二、交通管制
1. 封閉新竹地區台68線南寮端南下出口匝道。
(109.12.31,21時~110.1.3,21時)
2. 封閉新竹地區2處平交路口(新港三街一段、西濱路一段) 。
(109.12.31,21時~110.1.3,21時)
3. 封閉苗栗地區2處平交路口(冷水坑、竹南垃圾場) 。
(110.1.2~110.1.3,13-23時)
4.蘇花改路段大貨車管制雙向禁行。
(110.1.1,5-17時、110.1.2,7-13時、110.1.3,12-16時)

三、調撥車道 台1線水底寮5岔路口至嘉和路段實施調撥車道。
(南下110.1.1~110.1.2,10-18時；北上110.1.3,15-20時)

四、替代道路 臺東跨年活動會場鄰近台11線，規劃替代路線（台9線-台11乙線）及配合設置標誌導引牌面，以利非前往會場之民眾避開車多路段。

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