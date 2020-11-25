2021自行車旅遊年　林佳龍：行銷自行車就是行銷台灣

▲交通部長林佳龍替第一支自行車維修樁啟用揭幕。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

交通部長林佳龍25日在宜蘭宣示2021年為自行車旅遊年，且在2020自行車論壇中強調，台灣得天獨厚，擁有領先技術的產業，在發展自行車休閒旅遊方面，要有更多方法鼓勵民眾多利用自行車作為休閒旅遊、運動健身、都會通勤的工具，交通部疫後的觀光就是把台灣打造成自行車騎乘的王國，這是台灣的品牌。

▲林佳龍25日在壯圍沙丘宣示2021年為自行車旅遊年。（圖／記者游芳男攝）

25日交通部部長林佳龍等人，齊聚宜蘭壯圍沙丘旅遊服務園區，宣示2021為自行車旅遊年，並正式發表「2021自行車旅遊年Logo」，同時播放國際宣傳影片，並替第一支自行車維修樁啟用揭幕，展現對自行車旅遊發展的重視。

林佳龍表示，「宜蘭很水，騎鐵馬來七逃很好，台灣是寶島已經是世界有名，自行車在世界更可以說是第一名，台灣是自行車王國，大家用時速15公里的速度，掌握在自己的腳下手裡 ，來真正深入體驗大街小巷。不管山上海邊農田水圳還是看到美食、土角厝，都可以停下來，這是深入旅遊的方式，台灣的天氣地理環境都被世界公認是世界單車的天堂。」

▲林佳龍參加2020自行車論壇活動。（圖／記者游芳男攝）

林佳龍指出，疫後的觀光就是把台灣打造成自行車騎乘的王國，這是台灣的品牌，行銷自行車就是行銷台灣，看到自行車就想到台灣。

林佳龍說，2020自行車論壇，集結了產學跟政府，2021是自行車旅遊年，不是這年開始行銷，而是這年要驗收，主題旅遊該做的硬體設施、軟體服務，自行車就是人車路，以及配合資訊的服務。交通部13個風管處與台鐵提供所有車友很放心可以前進，人車路跟資訊的APP都能掌握在車友的手裡，可以很放心地騎。未來的自行車是可以坐火車用鐵路，甚至未來的飛機郵輪。

▲林佳龍參觀2020自行車論壇展示攤位。（圖／記者游芳男翻攝）

論壇是集結一年多來交通科技產業會報有關於自行車跟觀光的成果，2019年在日月潭，2020年是要總和所有該做的，每個地方貼近在地，聽各方心聲回來後，2021年自行車旅遊年做最好設施整備、資源盤點。

交通部觀光局為讓車友們透過自行車深度認識壯圍，設計壯圍景點闖關，涵蓋海岸、水圳渠道景觀、社區發展、農村生活體驗、地方美食品嚐等等，品味壯圍的風土人情。

張錫聰局長亦期許參加者在這一次的自行車論壇都能有寶貴收穫，從中央到地方落實「人人心中有觀光」，政府施政考量觀光客需求整合資源，旅遊業者提供有溫度的服務，一起努力為觀光注入豐沛能量，擦亮自行車旅遊的招牌。

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