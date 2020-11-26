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沒戴口罩重罰1.5萬！「12月新制懶人包」八大重點一次看

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▲新冠肺炎疫情升溫，台北捷運將強制民眾戴口罩，違者勸導開罰。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾進入8大類場所應佩戴口罩。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉、李宜秦、嚴云岑／綜合報導

2020進入尾聲，今年受到新冠肺炎影響，有多項新制、補助與疫情有關，包括秋冬防疫專案、旅遊補助及交通新制共3大重點，其中出入8大類場所應配戴口罩，勸導不聽最重開罰1.5萬元；還有台北市旅遊及交通部祭出的優惠方案，多項攸關民眾的荷包，《ETtoday新聞雲》貼心報你知，一次看懂8條新制與補助。

醫藥新制

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1.所有入境旅客需檢附3日內陰性證明

自12/1日～2021/2/28，入境我國機場或經我國機場轉機的旅客，無論本國籍或外國籍，來台目的為求學、工作、外交公務等，均應檢附「表訂登機時間前3日（工作日）內COVID-19核酸檢驗陰性報告」。若旅客抵臺後發現檢驗報告不實，或拒絕、規避、妨礙相關檢疫措施，得處新臺幣1萬～15萬元罰鍰。

2.醫療院所加強通報採檢

指揮中心將鼓勵醫院採檢，就算民眾過去14天沒有特定地區旅遊史，但符合社區高風險定義，或者從事高風險行業，只要出現呼吸道症狀，就會鼓勵醫師採檢，若醫院有達到目標值百分位，還會提供相關獎金。

3.8大類場所強制戴口罩

民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等8大類場所應佩戴口罩。未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法由地方政府裁罰新臺幣3000元～1.5萬元。

▲▼高感染風險場域。（圖／指揮中心提供）

▲高感染風險場域。（圖／指揮中心提供）*點圖可放大

交通新制

4.接送7歲以下兒童臨停黃線不受3分鐘限制

為便利家長接送兒童，交通部比照接送行動不便人士上下車規定修法，12月起接送「未滿7歲」之兒童上、下車者，黃線上臨時停車不受3分鐘限制。路政司解釋，此規定由兒童上車起開始計算，接送時間的臨停可超過3分鐘，免罰300～600元罰鍰。

5.增訂汽車裝載貨物脫落、掉落及危險物品罰責

針對汽車裝載貨物脫落、掉落及裝載危險物品未依規定車道行駛，罰鍰上限由9000元提高至1.8萬元。

6.交通違規案件舉發期限縮短為2個月

汽車肇事致人受傷或死亡案件未送鑑定而須分析研判者，最長不得超過3個月，其目的是為了讓違規者能及早收到舉發單，瞭解違規事項，以達到教育導正行為的效果，並減少被連續開罰情事。

▲▼觀光客,觀光,國旅,旅遊,旅客,出遊,南投,清境農場。（圖／記者李宜秦攝）

▲近期國旅人潮暴增。（圖／記者李宜秦攝）

旅遊補助

7. 台北旅遊補助「台北加碼GO」

自由行－自12/24起至明年3/7台北燈節止，補助10萬名自由行旅客，12/20起，只要將身分證上傳至活動官網，於平日（週日至週四）入住北市合作旅宿，每房每晚就可以折抵1000元，每一個身分證字號限使用一次！

團體旅遊－預計自12/1起～明年3/7止，鼓勵旅行業者包裝台北2天1夜以上旅遊行程，行程必須入住北市合法旅宿業、於北市用一餐、每日至少需造訪2處北市商圈、夜市或指定觀光景點，預計補助10萬名團客，活動時間分為三階段，第一階段（12/1～12/31）補助3萬名、第二階段（1/1～1/31）補助3萬名、第三階段（2/1～3/7）補助4萬名。

▲北市推出觀光補助方案，自由行旅客於平日入住北市合作旅宿，每房每晚可折抵1000元。（圖／觀傳局提供）

▲▼北市推出觀光補助方案，自由行旅客於平日入住北市合作旅宿，每房每晚可折抵1000元。（圖／觀傳局提供）

▲北市推出觀光補助方案，自由行旅客於平日入住北市合作旅宿，每房每晚可折抵1000元。（圖／觀傳局提供）

8.交通部春節疏運孝親專案

符合補助的縣市包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣及新竹市等6個縣市，民眾須由前揭區域以外之縣市搭乘高鐵、台鐵或國道客運這3類大眾運輸工具前往6縣市，才可使用專案補助。

55歲以上本國國民符合補助資格，可向參與本活動之旅行業（含國內訂房平臺）購買「春節疏運孝親專案」套裝產品（110年2月8日至11日大眾運輸去程票＋住宿＋110/2/12至14日大眾運輸回程票），每房每晚依套裝產品實際價格最高可折抵1500元，每位符合資格民眾之身分證字號可使用4個晚上，最高折抵6000元。

觀光局表示，本活動預計於本年度12/1起開始受理旅行業報名，並搭配高鐵、台鐵、國道客運等運輸單位開始販售交通票券之期程，於12/8起由旅行業包裝後陸續推出「春節疏運孝親專案」套裝產品。

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