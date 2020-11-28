貓咪卡位電腦桌前！蕭美琴PO隔離照　林佳龍籲「要健康服侍主子」

▲蕭美琴貼出與寵物貓一起隔離的照片。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

記者李宜秦／台北報導

駐美代表處9人確診，處長蕭美琴開始14天的居家隔離，她在臉書PO出與寵物貓的隔離情形，交通部長林佳龍也PO出台中動物之家鎮園貓「大白」的照片，並表示「請美琴跟駐館同仁一定要健健康康，服侍好貓主子」。

駐美代表處再度傳出感染新冠肺炎案例，這次有高達9人確診，駐美代表蕭美琴接受隔離中。外交部26日證實，蕭美琴檢測為陰性，目前健康狀況良好，但因為曾與確診同仁有接觸史，目前正依規定進行居家隔離。

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蕭美琴今日貼出與寵物貓隔離的照片，並表示「來美國後第一天居家上班，適應中」，許多網友紛紛貼出自家貓咪的可愛照片，還有人笑稱「這樣能專心上班嗎？」

▲林佳龍妙回，要健康才能服務貓主子。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

而交通部長林佳龍也貼出與台中動物之家鎮園貓「大白」的合照，並表示「請美琴跟駐館同仁一定要健健康康，服侍好貓主子」。

「大白」是一隻失聰貓，聽不見任何聲音讓牠有時會焦躁不安，吼叫起來無法控制音量，因此被退養3次。為了不再讓牠心靈受創，台中市動物之家決定收養為園貓，讓牠在這安養天年。而大白現在不但成了最有人緣的「公關貓」、「教育貓」，同時還是維持貓屋秩序的「舍監貓」。彷彿找到天命，是最佳鎮園之貓。