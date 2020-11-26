行政院祭5機制管理萊豬　國民黨團砲轟：把民眾當傻瓜

▲國民黨團「假查廠 真闖關 蘇貞昌把民眾當傻瓜！」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院26日公布萊豬進口的5大管理機制，包括「赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查」等。國民黨團下午召開記者會，逐一項戳破政院謊言，也痛批總統蔡英文承諾要「讓民眾有自由選擇的機會」，但查廠、標示等源頭管理都沒有落實，民眾如何做選擇？

林為洲批評，所謂「赴美查廠」，是針對「未曾進口」來台的肉品廠查，但目前可進口的53家肉品廠商中，其實也有使用萊劑，只是過去開放進口的是未使用萊劑的豬肉，「明年一月開始，現有的53家廠商不用被查廠，就可以進口萊豬」，直呼政院所謂的赴美查廠根本是「假查廠」。

在「新增肉品貨號」的部分，行政院表示將從現在的22項，增加到67項。林為洲表示，看似以「部位」分的更細，但重點還是要標示「有沒有含萊劑」，這樣才是做到蔡英文昨天所說的「讓民眾有自由選擇的機會」。

書記長林奕華也指出，行政院聲稱的「逐批查驗」，請問是每個月查？每批都查？還是每年查？但據衛福部長陳時中表示，只會查每家廠商進來的前三批，之後就不查了，根本欺騙大眾。

至於「清楚標示」部分，林奕華表示，行政院只會以產地標示本國豬、美國豬，但民眾要的是標示「豬肉是否含有萊克多巴胺」，如此才能讓民眾自由選擇；政院聲稱要「嚴格稽查」，同樣也無法完全把關，因為稽查是把含萊劑、不含萊劑的都混在一起，把關責任將落在地方政府上。

林奕華呼籲民進黨立委，身為多數黨應該要站在人民這邊，不是站在黨的這邊，「你們不是黨代表，是人民選出的立委，應該要站在民意7成的這一邊，怎麼會是一副明天要大打一架的感覺呢？」

林奕華強調，國民黨一直在說理，但民進黨立委仍選擇當黨代表，而不是反映民意去跟政院溝通，她呼籲民進黨回歸民意角度，一起攜手勸行政院，讓美國知道中華民國是民主國家，民意機關決定出來的才是代表人民真正的聲音。

至於民進黨團總召柯建銘稍早表示，請國民黨不要挑戰民進黨的決心，「已經到了D-Day、必須面對的時刻，我們不會不處理」。林奕華強調，國民黨沒有剝奪總質詢，只要蘇貞昌願意道歉、回應民意，就能施政報告，「我們沒有打算要跟你大打一架，但如果民進黨選擇悖離民意，貫徹黨的意志不惜一戰，那在野黨也沒什麼好怕的，因為我們站在民意這邊。」

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