高嘉瑜出國考察買LV包+勞力士「綠水鬼」　網：哈哈女神神話破滅

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前為解釋買房爭議，自稱「吃過期食品、不買名牌」，然而卻遭國民黨北市議員游淑慧踢爆赴義大利考察時瘋狂掃貨，導致她26日澄清當時只買一個LV包包送媽媽。不過同日下午，北市議員王欣儀再加碼揭露，高嘉瑜於2011年隨北市議會出訪歐洲時，又買了一只勞力士經典潛水表「綠水鬼」。

游淑慧25日在政論節目指出，高嘉瑜的「省錢說」言過其實，讓人看不下去。她爆料，她過去還在北市府服務時，郝市府團隊2011年曾赴義大利考察，當時還是議員的高嘉瑜也一同隨行，不僅脫隊，還瘋狂掃貨，買得「大包小包」，讓公務人員很困擾。

對此，高嘉瑜26日受訪時表示游淑慧的說法是捕風捉影，當時她只買一個LV包給媽媽，況且當時同團都是國民黨的人，「我怎麼可能在國民黨眼皮底下這樣做」。她也反酸，記得游淑慧當時是郝龍斌的秘書，從頭到尾都在照顧郝龍斌，沒辦法注意其他事情，因此她對於游淑慧的說法瞠目結舌。

不過在高嘉瑜的說法尚未讓名牌爭議平息之際，王欣儀26日下午又揭露，2011年時任北市議長吳碧珠帶隊出訪歐洲姊妹市時，隨行的高嘉瑜又買了一只俗稱「綠水鬼」的勞力士名錶。

王欣儀說，當時高嘉瑜買錶的事情還在訪團掀起騷動，大家都想一睹名錶，印象中高是說要送給男朋友還是幫男朋友買的。

對此，有網友表示，「哈哈~~女神神話破滅~~」、「下一篇 高嘉瑜國小沒簽聯絡簿」、「這種陋習 台灣這些執政者到底有沒心要改善啦」、「拜託取消考察 到底學什麼回來 比旅費還要有價值?」、「到底是得罪誰 笑死 被追殺成這樣」。

另外，根據名錶指南「Horoguides」資料顯示，目前勞力士「綠水鬼」在2019年百大名錶中排名第一，定價為31萬新台幣。其中一個短評指出，「綠水鬼」是勞力士長期熱賣的款式之一，保值性高，而最新一代綠水鬼於2010年改款，型號116610LV，其搭載3135天文台認證自動上鍊機芯，並換上了抗磨損的陶瓷外圈。由於長期缺貨，排隊購買已經是常態。

▼勞力士「綠水鬼」，市售定價為31萬元左右。（圖／翻攝勞力士官網）

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