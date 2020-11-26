高嘉瑜酸「照顧郝龍斌」　游淑慧：派人陪她逛街、有壯丁幫拿東西

▲高嘉瑜。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧爆料，民進黨立委高嘉瑜在擔任議員期間，隨市府團隊出訪義大利大買名牌包，跟她自稱不買名牌包的論述完全相反，結果被高嘉瑜反酸「當時都在照顧郝龍斌」。對此，游淑惠26日出面受訪反擊，公務員隨行出訪照顧大家都是應該的，而且那時候還分了很多人力照顧她，陪她去逛街。

游淑慧表示，當時要去拜訪羅馬省長一個非常重要的政治人物，但高嘉瑜說想自己去走走，所以就派了市長的隨行秘書陪她去逛街，而且不是只有我知道，有些人都有看到，並不是捕風捉影帶風向，並喊話高嘉瑜可以到此為止，再講又要怪我們帶風向。

另外，高嘉瑜否認掃貨名牌包，強調只有買一個，游淑慧回應，她說一個就一個吧，我只是想說有個壯丁可以幫忙拿，公務員出訪照顧議員需求是我們的工作，否則挨罵事小，回來被盯上就解釋不完，那趟行程大家都很盡心盡力服務高嘉瑜，希望她不要忘記。

針對高嘉瑜抱怨得罪人，游淑慧批評，高嘉瑜一直在乾坤大挪移，說媒體針對她，但媒體明明很愛她，從頭到尾自己說買不起房子，結果有房子，說不買名牌包，但也拍到整身名牌，這些事都是她自導自演的，是不是演太大？這是一件沒營養的事，她在熱搜排行第一名已經一個禮拜了，不知道夠了沒？

此外，媒體人黃光芹質疑，游淑慧檢視高嘉瑜房產跟檢視韓國瑜房產雙重標準。對此，游淑慧不否認偏心，而且這是為黨辯護，自己不是媒體人不需要保持中立，而且也不是我們發起要檢視高嘉瑜，是她自己喊窮買不起、吃不起正常食材，都是高嘉瑜非常放大絕操控媒體，沒有人要檢視，她都選上了。

▼游淑慧、高嘉瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

