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蔡易餘促改善水虞厝地區灌溉與圳溝臭味...增設攔水壩及抽水設備

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▲▼ 蔡立委開協調會改善水虞厝、白鴿厝及大溪厝的水源、惡臭問題 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲立委蔡易餘開協調會改善水虞厝、白鴿厝及大溪厝的水源、惡臭問題 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

位於朴子溪南岸的太保水虞厝地區農田，從日治時代就缺水灌溉，都是「看天吃飯」，為改善當地農民的生計，立委蔡易餘19日下午邀集農委會農田水利署、經濟部水利署，在水牛厝活動中心召開跨部會協調會，數十位農民到場關心，希望中央一同重視灌溉問題。

立委蔡易餘邀請農田水利署副署長林國華、水利署南區水資源局副局長鄒漢貴、營建署下水道工程北區分處長林厚名、縣議員戴光宗、賴瓊如、太保市公所秘書鄭淑分以及嘉義縣、市政府同仁，一起來解決水虞厝、大溪厝、白鴿厝地區農地缺水的問題與嘉義市。

▲▼ 蔡立委開協調會改善水虞厝、白鴿厝及大溪厝的水源、惡臭問題 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡易餘表示，太保市水虞厝、白鴿厝以及嘉義市大溪厝約373公頃農田需要灌溉用水，長期都是處於缺水的狀態，現今農田水利會已經改制升格為「農田水利署」公務機關，所以現在沒有過去水利會中「會員」與「非會員」的差別，希望農田水利署能夠解決農民問題，確保水源長期供應無虞。

蔡易餘進一步指出，嘉義市政府做汙水處理廠，但因工期關係，惡臭問題還是影響到下游水虞厝地區的環境，也希望嘉義市政府與營建署能變更期程，改善長期惡臭的問題。

▲▼ 蔡立委開協調會改善水虞厝、白鴿厝及大溪厝的水源、惡臭問題 。（圖／記者翁伊森翻攝）

經與會人員會商後，蔡易餘在會後做出3項決議，一水虞厝、大溪厝、白鴿厝等地區周邊用水請農田水利署協助從嘉義排水增設攔水壩、抽水設備及牛稠溪設置抽水設備(包括臨時抽水設備)，相關費用由農田水利署爭取。二有關水權同意請經濟部水利署協助辦理。三建請嘉義市政府變更原地汙水處理工程期程，將原定第三期汙水處理工程併入第二期做處理，相關費用由內政部營建署協助爭取。

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