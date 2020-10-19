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永遠的「民主小蜜蜂」　總統蔡英文弔唁生命鬥士蔡永清

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▲蔡英文總統前往六腳殯儀館弔唁蔡永清。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲總統蔡英文前往六腳殯儀館弔唁蔡永清。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

總統蔡英文19日在立委蔡易餘、嘉義縣長翁章梁以及多位嘉義縣黨部黨公職的陪同下，一同前往黨員蔡永清的靈堂上香悼念。蔡英文神情嚴肅，拿香深深三鞠躬，結束後向蔡的親人握著手要他們保重身體，隨即由蔡易餘向總統說明蔡永清生前如何騎著殘障機車「民主小蜜蜂」，幫忙民進黨拉票、拜票。

▲蔡英文總統前往六腳殯儀館弔唁蔡永清。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲蔡易餘向總統蔡英文說明蔡永清身前如何騎車為自己助選。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡永清生前與民進黨非常有淵源，年少時就被當時台北縣板橋市黨部主委看上字寫的好，就找上他進入黨部幫忙寫賀匾中堂＆輓聯，另一方面學習著行政收發文、撰寫選舉文宣布條，或看書櫃行政應用文書暨以前的黨外雜誌及錄影帶和dpp的黨綱＆黨章..等等。

待熟悉一些黨務及選務工作後，因前任總幹事離職，他獲得執委們的信任及肯定，順利接任接黨部總幹事一職，而他也被前省議員王兆釧推薦入黨，他在23歲那年正式加入民主進步黨，也是當時全國最年輕的黨員。

蔡永清所參加過的社會運動也非常多，包括:總統直選、廢除刑法100條、國會立法委員全面改選以及蔡公投發起的台灣加入聯合國全國聖火傳遞到全國各縣市與鄉鎮等。之後，蔡永清也先後幫忙民進黨台北縣議員候選人林媽開、時任北縣立委周伯倫等人助選。直到父親退休，當停車場管理員收入銳減，台北房租壓力大，一家人商量後決定回嘉義老家，全家搬往太保市。

立委蔡易餘表示，在他兩次競選期間(2016、2020)，儘管蔡永清反覆性褥瘡發作疼痛，依然騎著自己的殘障機車「民主小蜜蜂」，安裝旗架跟大聲公喇叭，每天一早就大街小巷宣傳8小時，幫忙我與總統拉票，他的一生絕對是正港的生命鬥士，讓人佩服！

縣長翁章梁將於蔡20日告別式擔任點主官，隨後會由嘉義縣黨部主委林秀琴加上選區三位議員(林緗亭、黃榮俊、戴光宗) 覆蓋民進黨黨旗。蔡易餘指出，為蔡永清覆蓋黨旗，是表彰他一生守護台灣民主的精神，雖如今已化成清風，但反抗威權、守護民主的決心與精神、精彩燦爛的一生，都是值得後世學習的典範。

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