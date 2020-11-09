蔡易餘揭力挺川普理由：我是民代非政府！不必蝦緊張

▲民進黨立委蔡易餘戴川普口罩力挺川普。（圖／蔡易餘臉書）



記者陶本和／台北報導

美國總統大選結果出爐，由民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝出；而民進黨立委蔡易餘曾戴「川普」口罩表達立場，但遭到網友嘲諷。對此，蔡易餘9日透過個人臉書重申自己力挺川普的理由，並強調他早在選前就已表態，而且他是民意代表，並不是政府，「想渲染的人，大可不必這麼蝦緊張」。

民進黨日前召開中常會，根據與會者轉述，多位中常委在會中「心有旁騖」，不時緊盯手機關注最新開票結果，中常委蔡易餘、黃承國更戴上印有美國總統川普的口罩與會，也引來身兼黨主席的總統蔡英文笑稱，「你們是中常委，怎麼會戴川普的口罩」。

蔡易餘還在臉書PO照發文「我川威武」，還在選情不樂觀時發表心情「故作堅強」，但隨著美國大選結果揭曉，拜登以290張選舉人票正式跨過美國總統當選門檻270票，不少網友也到蔡易餘臉書留言嘲諷。

對此，蔡易餘9日透過個人臉書表示，他早在美國大選前就已經表態支持川普，「我是民意代表，不是政府，想渲染的人大可不必這麼蝦緊張」。他也強調，「Trump唸作川普，跟我讀三次，川普、川普、川普！不要再留言特朗普了，你們這群『自乾五』！」

蔡易餘的貼文也附上自己在11月1日的貼文，當時他明確指出，全世界害怕喪失對於秩序的建制權，唱衰川普，也所以成就川普在傳統媒體、社群媒體的低民調。他強調，雖然沒有選票，但他衷心感謝川普任內拆穿中國邪惡本質，凸顯中國惡鄰居旁的台灣民主之不易，「這次美國大選剩下兩天，我要替川普加油！」

▼蔡易餘強調，他早在選前就表態支持川普。（圖／蔡易餘臉書）

