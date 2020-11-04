蔡易餘、黃承國戴口罩力挺川普　蔡英文提醒：你們是民進黨中常委

▲蔡易餘戴上口罩力挺川普。（圖／取自蔡易餘臉書）



記者林銘翰／台北報導

美國總統大選持續開票中，台灣政界也持續關注選情動態。民進黨4日下午召開中常會，根據與會者轉述，多位中常委在會中「心有旁騖」，不時緊盯手機關注最新開票結果，中常委蔡易餘、黃承國更戴上印有美國總統川普的口罩與會，也引來身兼黨主席的總統蔡英文笑稱，「你們是中常委，怎麼會戴川普的口罩」。

民進黨4日下午舉行中常會，國際部主任羅致政轉述，蔡英文在會中表示，長期以來民進黨跟美國兩黨都有交往，民進黨在2016年剛執政時，美國是民主黨執政，後來變成共和黨，而先前民進黨在野時，也和民主黨政府以及共和黨都有充分的溝通管道。

蔡英文強調，無論是執政還是在野，民進黨都和美國兩個主要政黨有交往經驗，「我們不僅和行政部門來往，也和國會、智庫有密切往來」。

▲拜登、蔡英文、川普。（圖／路透、記者李毓康攝、路透）



根據與會者轉述，蔡易餘、黃承國今天戴上印有川普的口罩與會，引來蔡英文關切，「你們是中常委，怎麼會戴川普的口罩」，也有中常委在會中笑說「想也知道他們是押川普贏」。

與會人士說，會中幾乎所以人都很關心美國總統大選，更時不時拿起手機關心最新開票進度，「沒有人看好拜登」，就連蔡英文也一度詢問「現在狀況怎麼樣了」。

對此，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄受訪時表示，最後若由拜登當選美國總統，對台灣來說當然會增加變數，畢竟新團隊會有新思維，台灣勢必得和美國的行政部門重新交往。

莊瑞雄分析，雖然現在由美國帶頭的國際反中情勢不易改變，但實際上是否會像現在持續力挺台灣，後續的確值得觀察，因此若川普繼續連任當然會比較有預測性。

其他人也看了這些...



►蘇貞昌幕僚製「網軍圖」被抓包 國民黨團：罷審行政院預算

►行政院幕僚被抓包製「網軍圖」 國民黨：蘇貞昌不道歉不用進國會

►「整天叫小編作圖宣傳自己」宅神嗆蘇貞昌：政府一堆唬爛

更多熱門新聞...

►網軍被揭發！ 藍委質疑蘇貞昌密謀「選總統」：把政院當競選辦公室

►「黨團立委說明使用」行政院：圖卡﹑懶人包並未提供給網軍帶風向



►振興一下我們的美麗