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強化校園安全防制　桃警邀各校開校安研討會「確保校園零風險」

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▲桃園警分局19日由分局長林信雄邀集轄區各級學校、家長會、導護志工與民代與會，宣導加強校園安全維護工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局19日由分局長林信雄邀集轄區各級學校、家長會、導護志工與民代與會，宣導加強校園安全維護工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對日前女大生在學校附近遭歹徒殺害案，引發國內各界高度關注，包括桃園、大園與八德警分局19日召開「校園安全防制工作研討座談會」，邀集各級學校、家長會、導護志工、巡守隊與民意代表與會，希望研討校園安全維護方案，讓各校校園零風險，確保師生安全。

桃園警分局為強化學生與校園內外周邊安全維護機制，落實安全勤務作為，19日下午在桃園警分局5樓禮堂召開「校園安全防制工作研討座談會」，邀請區公所、各級學校校長、家長會、導護志工、巡守隊等單位研討校園安全維護方案，桃園市議會副議長李曉鐘、議員林政賢、陳美梅、黃家齊等民代都到場。

分局長林信雄在會中強調，透過各單位致力於校園安全維護，除加強警力巡邏外，也委請各單位清查校園治安死角處與燈光昏暗處，加強校園巡邏密度，另協請轄區巡守隊在深夜巡邏校園安全，讓師生能在安全校園環境內，認真專心學習。

▲大園警分局19日由分局長吳明彥邀集各級學校、家長會、導護志工與民代與會，宣導加強校園安全維護工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大園警分局19日由分局長吳明彥邀集各級學校、家長會、導護志工與民代與會，宣導加強校園安全維護工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局為19日上午在大園區公所舉辦「校園安全防制座談會」，邀請民代、里長、學校、家長會等單位與會。大園警分局長吳明彥指出，校園安全一直都是各界相當重視議題，為防止校園出現治安事件，警方除指派專人到各校訪視，並進行校園環境安全檢測外，並責成各轄區派出所規劃校園、宿舍暗黑巷道巡邏路線，要求同仁加強巡守，維護校園周邊安全。

大園警方認為，經全面清查大園、觀音轄區內各級學校周邊環境安全狀況，發現尚有部分地點路燈與監視器不足，除通報相關單位改善外，也將增設巡邏箱，結合義警、民防與社區守望相助隊等協勤民力，共同投入校園巡邏工作，另在學生經常聚集、宿舍至學校之間，警方協調各商家增設安心服務站建立「安心走廊」，提供學生必要協助，因應突如其來狀況發生。

▲八德警分局19日由分局長陳百祿邀集各級學校、家長會、導護志工與民代與會，宣導校園安全維護工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲八德警分局19日由分局長陳百祿邀集各級學校、家長會、導護志工與民代與會，宣導校園安全維護工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局為強化校園安全維護工作，19日上午邀集轄區學校、家長會、愛心商店、派出所所長等單位在分局大禮堂召開研議校園安全防制作法座談會，市警局局長陳國進率警察局外事科、預防犯罪科、刑大、婦幼隊、少年隊等單位與會。

分局長陳百祿認為，經檢視轄區校園週邊照明設備良率與各校週邊環境安全狀況，針對損壞設備立即進行通報相關單位修復，轄區學生易聚集治安熱點有65處、妨害少年身心處所有23處，警方將增設巡邏箱串聯校園安全巡邏網，結合社區守望相助隊等協勤民力，共同投入校園週邊安全維護工作。

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