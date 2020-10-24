影／桃園街頭動作片！3煞當街攔車亮槍狂K仇家　警被當塑膠怒了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子與邱姓男子因酒後發生嫌隙，23日上午在桃園區狹路相逢後，王男夥同2名友人開車將邱攔下，疑似持手槍威嚇邱，當街痛毆一頓後揚長而去，全程都被網友以手機拍攝並上傳臉書引發網友熱議；警方獲報展開追緝，23日晚間9時許查獲王姓男子到案，全案依傷害、恐嚇罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市一名邱姓男子23日上午在桃園區益壽八街遭2名王姓男子與曾姓男子攔下，王男疑似持槍痛毆邱成傷後逃離。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》粉絲專頁）

邱姓男子在23日上午9時許與李姓友人開車經過桃園區益壽八街，剛好碰上王姓男子與2名友人開車經過，雙方狹路相逢下，王男開車將邱座車攔下，把邱男拖出車外，當街痛毆一頓，整個過程剛好被網友以手機拍下，王男夥同2名友人逞兇後，還對邱男叫囂一頓才離去，這段影片被上傳臉書《爆料公社》粉絲專頁，引起不少網友留言熱議。

▲桃園市邱姓男子23日上午在桃園區益壽八街遭2名王姓男子與曾姓男子當街攔下痛毆成傷，警方將2名王姓男子移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方獲報後組成專案小組連夜追查，經調閱鄰近監視畫面後在23日晚間9時許順利拘捕25歲的主嫌王姓男子，與同為王姓的23歲男子到案，同案另一位曾姓男子則被查出涉及在台北市復興南路捷運站附近因行車糾紛，竟持改造手槍向對方開槍洩恨，24日被台北市大安警分局在新北市新莊區住家拘捕到案。

警方查出，被害的邱男頭部等處也撕裂傷，製作筆錄時只坦承他與王男因酒後產生糾紛，但其他細節則不願多說；王男在偵訊時也對案情避重就輕，也否認持槍威嚇，警方訊後將2名王男依傷害、恐嚇罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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