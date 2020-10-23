要買槍可找我！囂張軍火工廠遭警抄查　「2長3短」全成廢鐵

▲桃園市楊梅警分局22日在新竹縣查獲祝姓男子改造槍枝與販毒，起獲2把長槍與3把短槍與改造工具等證物，市長鄭文燦23日視察查獲槍械彈藥。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警分局日前接獲情資追查祝姓男子等人涉嫌改造槍枝與販毒，甚至還吹噓「買槍可找我」，22日專案小組前往新竹縣芎林鄉逮捕祝男、李男與鍾女到案，現場起出2把改造獵槍、3把短槍、子彈與改造工具等證物，市長鄭文燦23日頒獎表揚破案有功人員，感謝他們對維護治安貢獻。

▲桃園市楊梅警分局22日在新竹縣查獲祝姓男子改造槍枝與販毒，起獲2把長槍與3把短槍與改造工具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局指出，月前根據情資，住在新竹縣芎林鄉的38歲祝姓男子涉嫌改造槍枝以維護販毒利益，警方查出祝男除改造槍枝外，還四處兜售槍枝，甚至向業界吹噓「要買槍可找我」等語，行事作風大膽，警方根據線報查出其可能藏身地點，向桃園地檢署報請指揮偵辦，再向地院申請搜索票展開查緝。

楊梅警分局專案小組22日前往新竹縣芎林鄉逮人，祝男發現員警出現後一度騎車企圖衝撞員警，但卻失去平衡摔車辦逮，警方衝入屋內起出1把仿製貝瑞塔手槍、2把獵槍、2把手槍半成品與大批改造工具、安非他命2包含袋重36.77公克、分裝袋、吸食器、磅秤、玻璃球等證物，並逮捕同案41歲的李姓男子與31歲鍾女到案。

▲桃園市楊梅警分局22日在新竹縣查獲祝姓男子改造槍枝與販毒，起獲長短槍枝與改造工具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出祝男原本從事板模工作，後來染毒，去年因工作摔斷腿後一度沒有謀生能力，隨即著手研究改槍技術，祝男供稱，改造槍枝技術均來自網路，並從新竹市槍枝模型店購得相關槍械，但警方對其供詞存有疑慮。警方還查出，祝男曾因毒品案入監服刑，今年9月出獄後竟又繼續改槍，以維護其販毒利益，偵訊後將3人依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪嫌移送桃檢偵辦，並追查改造槍枝彈藥來源。

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