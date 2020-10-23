　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

要買槍可找我！囂張軍火工廠遭警抄查　「2長3短」全成廢鐵

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市楊梅警分局22日在新竹縣查獲祝姓男子改造槍枝與販毒，起獲2把長槍與3把短槍與改造工具等證物，市長鄭文燦23日視察查獲槍械彈藥。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局22日在新竹縣查獲祝姓男子改造槍枝與販毒，起獲2把長槍與3把短槍與改造工具等證物，市長鄭文燦23日視察查獲槍械彈藥。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警分局日前接獲情資追查祝姓男子等人涉嫌改造槍枝與販毒，甚至還吹噓「買槍可找我」，22日專案小組前往新竹縣芎林鄉逮捕祝男、李男與鍾女到案，現場起出2把改造獵槍、3把短槍、子彈與改造工具等證物，市長鄭文燦23日頒獎表揚破案有功人員，感謝他們對維護治安貢獻。

▲桃園市楊梅警分局22日在新竹縣查獲祝姓男子改造槍枝與販毒，起獲2把長槍與3把短槍與改造工具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局22日在新竹縣查獲祝姓男子改造槍枝與販毒，起獲2把長槍與3把短槍與改造工具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局指出，月前根據情資，住在新竹縣芎林鄉的38歲祝姓男子涉嫌改造槍枝以維護販毒利益，警方查出祝男除改造槍枝外，還四處兜售槍枝，甚至向業界吹噓「要買槍可找我」等語，行事作風大膽，警方根據線報查出其可能藏身地點，向桃園地檢署報請指揮偵辦，再向地院申請搜索票展開查緝。

楊梅警分局專案小組22日前往新竹縣芎林鄉逮人，祝男發現員警出現後一度騎車企圖衝撞員警，但卻失去平衡摔車辦逮，警方衝入屋內起出1把仿製貝瑞塔手槍、2把獵槍、2把手槍半成品與大批改造工具、安非他命2包含袋重36.77公克、分裝袋、吸食器、磅秤、玻璃球等證物，並逮捕同案41歲的李姓男子與31歲鍾女到案。

▲桃園市楊梅警分局22日在新竹縣查獲祝姓男子改造槍枝與販毒，起獲長短槍枝與改造工具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局22日在新竹縣查獲祝姓男子改造槍枝與販毒，起獲長短槍枝與改造工具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出祝男原本從事板模工作，後來染毒，去年因工作摔斷腿後一度沒有謀生能力，隨即著手研究改槍技術，祝男供稱，改造槍枝技術均來自網路，並從新竹市槍枝模型店購得相關槍械，但警方對其供詞存有疑慮。警方還查出，祝男曾因毒品案入監服刑，今年9月出獄後竟又繼續改槍，以維護其販毒利益，偵訊後將3人依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪嫌移送桃檢偵辦，並追查改造槍枝彈藥來源。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►桃園男大賣場置物櫃當槍櫃...安管員清查傻眼　心機警智逮

►「村長」詹江村臉書清晨無預警關閉　服務處：粉絲流量太大

►慶生趴硬護花！桃園男醉駕賓士過彎演出狗屎翻　KO整排8輛汽機車

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／JKF女郎收放火過夜！綠帽男友出警局上「瑪莎拉蒂」離開
一直覺得累！20多歲男「身上飄尿味」　醫嘆：已經太晚了
快訊／美售台飛彈可射到大陸？　國台辦回應了
人夫監視器目擊「老婆店內交纏小王」　他還幫小王慶生綠炸
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台北捷運大安站驚傳槍響！1男出口朝安全島開槍　警到場中！

網紅放火夜奔JKF女郎香閨被抓包　男友偵訊3小時...搭瑪莎拉蒂快閃

拒絕祖產被賤價徵收　寶山徵收戶寒風中抱娃拉布條

快訊／JKF女郎收放火過夜！綠帽男友出警局上「瑪莎拉蒂」離開

桃園接駁車撞斷消防栓！她傻「水淹10公分」　受害店家回應了

要買槍可找我！囂張軍火工廠遭警抄查　「2長3短」全成廢鐵

彰化版鳩之澤！高壓電線掉水田　啵啵啵竟煮出漂亮「溫泉蛋」

老公留下遺書就消失　1天內被找到…夫妻警局相擁而泣

落跑移工山老大！盜伐界揹工做起　擴展人脈自立山頭削上噸扁柏

彰化137線最牛釘子戶走入歷史　另類「分隔島」矗立12年今拆除

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

快訊／台北捷運大安站驚傳槍響！1男出口朝安全島開槍　警到場中！

網紅放火夜奔JKF女郎香閨被抓包　男友偵訊3小時...搭瑪莎拉蒂快閃

拒絕祖產被賤價徵收　寶山徵收戶寒風中抱娃拉布條

快訊／JKF女郎收放火過夜！綠帽男友出警局上「瑪莎拉蒂」離開

桃園接駁車撞斷消防栓！她傻「水淹10公分」　受害店家回應了

要買槍可找我！囂張軍火工廠遭警抄查　「2長3短」全成廢鐵

彰化版鳩之澤！高壓電線掉水田　啵啵啵竟煮出漂亮「溫泉蛋」

老公留下遺書就消失　1天內被找到…夫妻警局相擁而泣

落跑移工山老大！盜伐界揹工做起　擴展人脈自立山頭削上噸扁柏

彰化137線最牛釘子戶走入歷史　另類「分隔島」矗立12年今拆除

日職／陳冠宇後援2局挨長打失分　中斷連7場無失分

快訊／台北捷運大安站驚傳槍響！1男出口朝安全島開槍　警到場中！

痛斥英國炒作BNO護照　趙立堅曝「反制措施」：英方先違反承諾

碧昂絲聯名adidas「夢幻色」運動服曝光！　輕鬆切換健身與日常超勸敗

戲精二哈賞魔術秀　下秒瞬間「傻眼汪汪」同步奴才落跑

喝酒喝到頭殼壞去！宿醉痛「超過3天」小心了...醫：腦神經恐受損

網紅放火夜奔JKF女郎香閨被抓包　男友偵訊3小時...搭瑪莎拉蒂快閃

拒絕祖產被賤價徵收　寶山徵收戶寒風中抱娃拉布條

快訊／JKF女郎收放火過夜！綠帽男友出警局上「瑪莎拉蒂」離開

高巿客委會主委涉違反採購法　認未向陳其邁報告「請辭獲准」！

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

社會熱門新聞

即／台南佳里驚傳兒子持刀鎚殺母

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

夜奔JKF香閨被抓包　放火求饒逃過毀容

即／新北林口某洗車場老闆遭砍「臟器外露」亡！兇手投案

即／清心董事長等6人遭起訴

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

陸配來台「隔離14天」變酒店妹　小姑見看板驚呆

她戴口罩闖紅燈遭攔查報假個資　無辜女收紅單

來做啊！14歲少女約戰…4男猜拳輪番上！

少女遭集體性侵　女檢一句話救了她

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

公車行動摩鐵！司機偷情人妻老師激戰26回

竹北派出所「馬尾女警」爆紅！正面照曝光

廣告小妹被通緝　時效到2033年

更多熱門

相關新聞

影／六都市長大集合在地食材全上桌

影／六都市長大集合在地食材全上桌

ETtoday全台首創大型廚藝選秀節目《料理之王》10月23日晚間9點全球首播。為了響應自己動手做料理，六都市長也各自下廚秀手藝，並透過影片示範如何讓在地食材美味上桌。

嘉檢破獲毒咖啡工廠！主嫌：已分潤破億

嘉檢破獲毒咖啡工廠！主嫌：已分潤破億

2男闖墓園偷堆高機、破碎機　警過濾數百車輛揪出

2男闖墓園偷堆高機、破碎機　警過濾數百車輛揪出

毒販潛伏警隊7年想當老大　全家被燒死

毒販潛伏警隊7年想當老大　全家被燒死

桃園農機展受好評　鄭文燦：明年續辦

桃園農機展受好評　鄭文燦：明年續辦

關鍵字：

桃警改造槍枝販毒鄭文燦

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小豬落淚認「渣男友偷吃小三染病」！

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

陸造型師補刀Irene：非常沒素質

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

即／台南佳里驚傳兒子持刀鎚殺母

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

JKF辣模被抓姦…道歉認了過夜放火！

麥當勞激省優惠券「買1送1」回歸了

董事長硬上兒媳　他委屈爆真相

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面