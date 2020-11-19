山老鼠載扁柏遇警攔查...打屁裝熟　後行李廂曝內情「路旁撿的」

▲桃園市卓姓男子18日下午開車從復興山區經過台7線，大溪警分局據報攔查，在其後行李箱查出藏有台灣扁柏，卓男竟辯稱是「路旁撿來的」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市卓姓男子18日開車從復興山區下山經過台7線，大溪警分局會同保七總隊接獲情資，卓男車中疑似載運珍貴林木，警方設定攔點攔查，卓男面對員警一度噓寒問暖，員警要他打開後行李廂時瞬間變臉，警方查獲內有一大塊國有林木，卓辯稱是從路旁撿來的，警方通知林務局人員到場確認是台灣扁柏，將卓依違反森林法、竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市卓姓男子18日下午開車從復興山區經過台7線，大溪警分局在其行李廂查出珍貴台灣扁柏等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局指出，18日下午4時許，根據線報有55歲的卓姓男子載運國有林木下山，大溪警分局榮華派出所員警立即在台7線41公里設置攔查點，卓男被攔查後，還向員警打招呼閒話家常，卓男將車熄火後，員警要他打開後行李廂，卓男臉色大變，員警查出後行李廂有一大塊國有林木，卓男辯稱從路旁撿來的，員警通知林務局人員到場，確認為珍貴的台灣扁柏，卓男才認罪，警方訊後依違反森林法、竊盜罪嫌將移送法辦。

大溪警分局呼籲，林木生長不易，遑論是國有林班地內保育林木，山老鼠為了一己私利，恣意盜伐、盜挖國有林木，嚴重影響森林保育且犯行惡劣，大溪警分局將持續加強大溪與復興山區巡邏查察勤務，以保護國家珍貴林木，防止不肖人士犯案。

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