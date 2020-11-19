影／騎樓下「狠刺女友2刀」奪命　桃園男辯：她跟客人搞曖昧

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市周姓男子18日下午酒後不滿劉女與其他男子搞曖昧，勒住其頸部質問，突然情緒失控，持預藏水果刀往劉女左胸與腹部各刺1刀後騎車逃逸，劉女當場血流如注倒在騎樓下，經送醫急救仍宣告不治。周男行兇這一幕剛好被監視畫面拍攝下來。檢警19日上午相驗劉女，對於死因還在釐清中，周男雖坦承行兇，但對於為何選擇在光天化日下刺殺劉女則語多保留，桃檢複訊後依殺人罪嫌向桃園地院聲請羈押，桃園地院下午召開羈押庭審訊後裁定收押但未禁見。

▲桃園市周姓男子18日下午酒後持水果刀猛刺劉女左胸與腹部各1刀，行凶後騎機車逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，63歲的周姓男子與49歲劉姓女子疑有感情糾紛，劉女已婚目前在桃園區某小吃店工作，18日下午2時34分，2人行經桃園區和平路某騎樓時，周男徒手勒住劉女頸部質問，突然以預藏長約20公分水果刀往劉女左胸、腹部各刺1刀，劉女被周男刺了2刀後往後倒地，周男行兇隨即騎車逃逸，凶刀則丟棄騎樓一旁。

▲桃園市周姓男子18日下午酒後，在桃園區和平路某騎樓下質問劉女，隨後持刀猛刺劉女左胸與腹部各1刀致死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉女倒在騎樓混身是血，路人見狀趕緊報警處理，劉女經救護人員送往桃園區某醫院急救仍宣告不治；周男犯案後騎車前往新北市三峽區住家躲藏約2小時，下午4時許，周男前往新北市三峽分局二橋派出所投案，隨即轉交桃園警分局，再移送桃園地檢署偵辦。

桃檢察官19日上午相驗劉女釐清死因，周男在檢方複訊時坦承殺人，辯稱與劉女是男女朋友關係，因不滿劉女與其他店內客人大搞曖昧，18日下午酒後找她理論，一時情緒失控才持刀刺殺，但對於為何在光天化日公然殺人則語多保留。桃檢複訊後依殺人罪嫌向桃園地院聲請羈押，桃園地院下午召開羈押庭審訊周男後，法官認定有收押之必要，裁定收押但未禁見。

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