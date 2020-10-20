深夜闖墓園犯案！2男偷堆高機、破碎機　警過濾數百車輛揪出

▲楊梅警方18日凌晨在新屋區後庄、望間里處起出遭竊的破碎機贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區林姓男子上週放置在大坡里某墓園旁堆高機、破碎機在深夜遭竊，因此向警方報案處理，楊梅警方組成專案小組過濾案發地點附近數百輛各式車輛，經過數日偵辦後，18日凌晨在後庄、望間里交界處查獲吳姓、陳姓男子涉有重嫌，並起出堆高機與破碎機等贓物，全案依竊盜罪嫌將2人移送桃檢偵辦。

▲楊梅警方18日凌晨在新屋區後庄、望間里處起出遭竊的堆高機等贓物，吳嫌面對警方一臉無奈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，大坡派出所上週接獲林姓男子報案指稱，他在大坡某公墓附近放置堆高機、破碎機，未料竟然在深夜遭竊，因工地靠近墓園且較為偏僻，平時賴以為生的生財工具被竊，不知如何工作。

大坡派出所所長姜仁光研判，竊賊膽子很大，居然在深夜也敢闖墓園犯案，會同偵查隊組成專案小組，並擴大搜索範圍，針對案發地點沿途調閱重要時段、路段監視器，過濾數百輛各式車輛，經分析比對後查出可能犯嫌影像、作案車輛，經過連日查訪，查出38歲的吳姓男子涉嫌重大。

▲楊梅警方18日凌晨在新屋區後庄、望間里處起出遭竊的堆高機等贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方在吳男藏匿地點查獲作案用之小貨車，再循線查獲共犯57歲的陳姓男子到案，順利在後庄、望間里交界處起出竊取的堆高機與破壞機等贓物，並通知失主林姓男子領回失竊的堆高機與破壞機，林姓男子被警方通知取回，他沒想到警方辦案效率如此高，頻向員警同仁致謝，警方則將吳男、陳男等人依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►影／火車下搶命畫面曝！中壢男跌落月台軌道 區間車輾過...胸塌命危

►吵架殺6月嬰洩憤！夫高舉猛摔害命...她旁觀 冰封3天埋屍沙灘

►請羊肉爐客人移車還不動…花店老闆怒砸店 桃園快打部隊秒趕到！