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影／對向轎車突迴轉...重機閃避不及撞上　男大生噴飛搶救6天不治

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名呂姓男大生本月11日中午騎乘紅牌重機行經中壢區環中東路時，對向徐姓男子駕駛轎車在路口迴轉，呂來不及煞車撞上慘摔，警方為2人進行酒測，酒測值均為零，呂男送往林口長庚醫院急救6天後仍宣告不治，肇事原因仍在釐清中。

▲桃園市呂姓男大生本月11日中午騎乘紅牌重機行經中壢區環中東路，與對向迴轉轎車發生碰撞，男大生閃避不及撞上慘摔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市呂姓男大生本月11日中午騎乘紅牌重機行經中壢區環中東路，與對向迴轉轎車發生碰撞，男大生閃避不及撞上慘摔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市呂姓男大生本月11日中午騎乘紅牌重機行經中壢區環中東路，與對向迴轉轎車發生碰撞，現場一片凌亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市呂姓男大生本月11日中午騎乘紅牌重機行經中壢區環中東路，與對向迴轉轎車發生碰撞，現場一片凌亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局交通分隊長王詩泓指出，這起意外發生在本月11日中午11時58分，54歲的徐姓男子開車行經中壢區環中東路往平鎮方向，經過實踐路口處迴轉往內壢方向，對向21歲呂姓大型騎乘紅牌重機來不急煞車發生碰撞，因撞擊力道強勁，呂男在空中翻了一大圈後重摔落地昏迷不醒。

▲桃園市呂姓男大生本月11日中午騎乘紅牌重機行經中壢區環中東路，與對向迴轉轎車碰撞，現場的重機與肇事轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市呂姓男大生本月11日中午騎乘紅牌重機行經中壢區環中東路，與對向迴轉轎車碰撞，現場的重機與肇事轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方趕抵現場為徐男酒測，酒測值為零，徐男腰部等處受傷，呂男則因頭部等處重創，被送往衛福部桃園醫院急救，經醫護人員抽血檢測，酒測值為零，後來因傷勢嚴重再轉送林口長庚醫院加護病房急救，住院6天後還是宣告不治。

▲桃園市呂姓男大生本月11日中午騎乘紅牌重機行經中壢區環中東路，與對向迴轉轎車發生碰撞，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市呂姓男大生本月11日中午騎乘紅牌重機行經中壢區環中東路，與對向迴轉轎車發生碰撞，警方到處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局表示，這場車禍意外造成雙方駕駛受傷，根據路口監視影片研判，轎車在路口迴轉，未禮讓直行車先行可能肩負主要肇責，警方籲請用路人要重視直行路權，行經交叉路口應減速慢行，真正肇事原因仍需進一步釐清。

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