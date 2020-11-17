案發現場／東海女大生生死成謎！食人魔再肢解女保險員：口感如培根

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記者陳豐德／綜合報導

東海大學夜間部的女學生許瑞芬，1991年3月1日晚間到學校附近的機車行拉保險後，就此人間蒸發，資深刑警當時鎖定老闆陳金火，儘管測謊、監聽的結果都認定陳涉案，但仍缺乏直接證據。12年後陳金火飢癢難耐，竟將一名女保險員強姦後肢解，共犯徒弟供稱有「乾煎人肉」給他吃，儘管陳金火被判處死刑槍決，但直至伏法前他仍不願交代東海女大生的真正去向。

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27歲的國泰人壽女保險員施金池，2003年12月7日到了台中龍井鄉的機車行拉保險，不料老闆陳金火對她起了淫念，遭陳與徒弟廣德強輪流強暴後割頸殺害。陳金火事後還用美工刀割去施女四肢、皮肉，分裝屍袋，丟到機車行的水塔及化糞池內。

由於施女機車仍停在機車行外，警方接獲家屬失蹤報案後，發現她的手機定位仍在機車行內，隨即申請搜索票，並在車行水塔及化糞池內找到多包屍袋，鑑識人員發現施女屍骸是被美工刀一塊塊割下。最可怕的是，死者下體私處、子宮以及部分器官已經消失不見。

▼冷血食人魔陳金火與徒弟廣德強在機車行內，將女保險員強姦後殺害肢解。（圖／東森新聞）

陳金火曾在一審時表示，廣德強割下死者身上兩處肉塊後，曾下鍋乾煎給他吃，那肉的味道「一塊像培根，一塊像漢堡。」但廣德強卻在接受媒體訪問時激動表示，「這都他自己說的，下地獄後會請閻羅王查清楚！」也因此陳金火被冠上「台灣食人魔」的稱號，2012年12月與廣德強一同伏法槍決。

早在施金池分屍案的12年前，一名東海大學的女學生為了替媽媽拉保險，夜間獨自一人到陳金火的機車行內，就此下落不明，而陳金火犯案後的推託說詞與日後施金池案如出一轍。Podcast節目《我在案發現場》訪問資深刑警，他回憶東海女大生失蹤案的偵辦過程相當悔恨，因當初已透過播放關鍵監聽錄音檔，讓陳金火及妻子「臉色大變」，但因為一個偵辦細節沒注意到，讓陳金火有串供可能，脫罪後多年再以相同手法冷血殺害女保險員……

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►我在案發現場

▼陳金火開庭時說共吃了兩塊乾煎人肉，一塊口感像培根、一塊像漢堡。（圖／東森新聞）

▼我在案發現場EP5，與「撞臉澎恰恰」的資深刑警唐國強解密陳金火食人魔案秘辛。

