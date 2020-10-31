事故高峰期！桃園11月自辦交通大執法...闖紅燈6違規強力取締

▲桃園市警局為避免汽機車駕駛違規停車受罰，提供轄區停車場資訊供民眾參考。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據桃園市警局大數據資料統計，每年11至12月是全年交通事故高峰期，桃園市警局為保障交通用路人生命、財產安全，11月1日起規劃為期1個月「交通安全月」專案，針對「闖紅燈及紅燈右轉」、「酒後駕車」、「超速」、「併排停車」、「併排臨時停車」與「行人違規」等6項違規加強取締，籲請民眾配合，以營造優質交通環境。

桃園警分局今年7月27日針對轄區內13條主要幹道實施路暢勤務，迄今已展現成效，部分路段在「民眾檢舉違停量」與「交通肇事發生數」呈現逐漸下滑趨勢，為防制交通意外發生，自11月1日起將以13條路暢路段，結合交通安全月針對轄區十大易肇事路口、深夜聯合路檢等三箭齊發勤務，全面加強重點交通違規與違停取締，以期讓市民安心、平安與安全迎接新年到來。桃園警分局提醒用路人，外出購物或辦事，不妨多利用大眾交通工具，如自行駕車請務必遵守交通安全規則，勿恣意違規停車，並提供公私有停車場資訊讓市民參考，共同營造優質交通環境。

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▲中壢警分局明（1）日起將在易肇事路段實施交通違規取締勤務，籲請用路人配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢地區最近發生多起交通事故，經分析肇因以「超速」、「不遵守號誌」、「行人違規穿越道路」為主，中壢警分局自11月1日起配合交通大執法，其中以轄區易肇事路段如中華路、中山東路、中正路等列入重點取締路段，藉此提升警方執法強度，防制交通事故發生。

中壢警分局指出，中壢地區夜間車輛較少，駕駛人容易超速，稍有不慎即可能釀成重大交通事故，中壢警方邀集專家學者、相關路權機關與地方里長舉行交通工程會勘，深入分析道路設計，檢討交通事故發生原因與防制措施，將在中華路、中正路、環中東路、龍岡路等路段實施移動式測速照相，提醒用路人上述路段均為速限50公里，請駕駛人減速慢行。

▲龍潭警分局明（1）日起將在易肇事路段實施交通違規取締勤務，籲請用路人配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭地區今年1至9月間發生交通事故而造成人員傷亡案件與去年同期比較明顯增加，為防制道路交通事故發生，龍潭警分局規劃自11月1日至30日，為期30天「交通執法月」專案，分析各類交通事故態樣，針對轄區易發生重大車禍時段與路口，加強執行攔查取締交通違規勤務，警方呼籲用路人與行人應確實遵守交通規則。

龍潭警分局分局長陳清華表示，今年1至10月間轄區發生死亡交通事故計有12件，造成13人死亡，較去年同期增加7件，易發生車禍路段以中正路與大昌路口、中豐路與聖亭路口、大昌路、福龍路口較多，另四大肇事因素為未注意車前狀態、未依規定讓車、左轉彎未依規定與未保持安全距離，呼籲駕駛人確實遵守交通規則及標誌、標線、號誌之指示，並培養安全駕駛之習慣，共同維護交通安全。

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